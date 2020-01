Evita el Senado recibir reforma al sistema de justicia penal

Ciudad de México. El Senado de la República no recibió la iniciativa de reforma constitucional ni las de procuración de justicia que entregarían ayer el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, porque el presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), ministro Arturo Zaldívar, y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, se quejaron de que no se les tomó en cuenta .

En reunión privada, al llegar al Senado, Ricardo Monreal (Morena) habló con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Gertz Manero y Scherer Ibarra, y les pidió: Mejor no presenten las propuestas de ley. No pueden presentar iniciativas sin consenso en el gobierno federal. Yo no voy a cargar con sus desencuentros. Lleguen a un consenso y lo platicamos. ¿Cómo hacen una reforma a la Ley de Amparo y no toman en cuenta a la Corte?

En dicho encuentro, celebrado a puerta cerrada, el legislador morenista pidió que cualquier propuesta de reforma al Poder Judicial no la presenten hasta después de que la Corte haga lo propio.

Las quejas del ministro Zaldívar y de Durazo las hicieron a Monreal después de la publicación de la iniciativa de reforma constitucional a 14 artículos publicada ayer por este diario. El morenista reiteró a los funcionarios del gobierno federal y de la FGR: No es posible, resuélvanlo y presenten sus propuestas acordadas y consensuadas .

En la reunión que se convocó con los integrantes de la Junta de Coordinación Política con el propósito de dialogar sobre las iniciativas, Gertz Manero sólo anunció de manera general el contenido de las propuestas y solicitó al Senado que le dieran de plazo hasta el primero de febrero –cuando comienzan los trabajos del Congreso– con el fin de presentar formalmente los proyectos de reforma. Si ustedes lo permiten, para que yo pueda tener una visión completa, porque es una reforma constitucional que hay que cuidar .