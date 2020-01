Se reúne Javier Sicilia con Sánchez Cordero

Ciuda de México. El poeta Javier Sicilia, coordinador del Movimiento Social por la Vida y la Paz, se reunió hoy con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para informarle los pormenores de la marcha del próximo 23 de enero, así como diversas propuestas al sistema de justicia.

Sicilia aclaró que será una caravana pacífica y reiteró que no es contra el Presidente López Obrador.

La convocatoria para caminar de Morelos a Palacio Nacional – dijo- surgió de manera espontánea tras el asesinato, en noviembre pasado, de integrantes de dos familias – LeBarón y Langford- en la zona limítrofe de Chihuahua y Sonora.

“Somos no violentos, no queremos provocar a nadie y ojalá sí salga toda la ciudadanía, es a favor de toda la ciudadanía, no es en contra del Presidente, es a favor del Presidente y de ciertas políticas que puede implementar, desde nuestro punto de vista, correctamente. Los (obstáculos) son piedras de toque que podrían hacer fracasar la transformación que está impulsando”, dijo en entrevista al término de su encuentro con la secretaria Sánchez Cordero.

Ante el problema de la violencia y la seguridad en el país, dijo, el jefe del Ejecutivo tiene que convocar a la nación entera a la unidad.

Confió en que al término de la marcha sean recibidos por el Presidente López Obrador, en Palacio Nacional, como una muestra del entendimiento y de este puente, comentó, que se ha construido hoy con Gobernación.

Rechazó que la movilización tenga antecedentes o fines partidistas.

“No estoy a favor de las polarizaciones, no pertenezco a ningún partido político, soy un poeta que me sucedió lo que me sucedió en 2011 con la muerte de mi hijo Juan Francisco y concité y se está concitando una vez más. No me interesa la política, he rechazado muchos puestos; sólo soy un poeta que quiero volver a mi vida…estoy aquí porque no quiero que haya más padres sufriendo”, señaló en entrevista.

La “Marcha por la verdad, justicia y paz” se iniciará en el sitio conocido como la Paloma de la paz en Cuernavaca, Morelos, el 23 de enero. Pasarán por diversos municipios, para entrar a la Ciudad de México, y caminar al monumento Estela de Luz; de ahí saldrán hacia la Plaza de la Constitución.

La secretaria Sánchez Cordero dijo que la reunión se llevó a cabo por instrucciones del Presidente López Obrador, a fin de abordar la propuesta deoniminada justicia transicional, cuyo documento prometió analizar a fondo, y la caminata del 23 de enero.