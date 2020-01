En el Senado, escalan protestas del PAN y PRD contra Insabi

Ciudad de México. El Partido Acción Nacional (PAN) acompasado por los perredistas en el Congreso, escaló sus críticas y reproches al gobierno federal por la implementación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI). Con la bandera política de “salvar al instituto del desastre” un grupo de senadores panistas –cercanos a Vicente Fox Quesada, quien implementó el Seguro Popular- presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 36 y 77 de la Ley General de Salud con objeto de enunciar la gratuidad en esos servicios para todos los mexicanos, y la obligación de todos ciudadanos extranjeros para el pago íntegro de su atención, con excepción de las urgencias.

En medio de la campaña contra el INSABI, los panistas también pretendieron que en los próximos días acudieran a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el director general del instituto de salud, Juan Antonio Ferrer, “porque hay contradicciones y queremos ayudarle al presidente (de la República) para que lo que dice en las mañaneras se cumpla”. La propuesta fue rechazada por la mayoría de integrantes de Morena, PT y PES y se turnó a la primera comisión de la Permanente.

Entorno a la posición política de los panistas, que reclaman las fallas al INSABI, el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks –hombre cercano a Fox Quesada-, descalificó al gobierno federal, “es un reclamo porque este gobierno no tiene hoja de ruta, estamos hablando de un pasquín en el Plan Nacional de Desarrollo, y en este caso el INSABI no tiene lineamientos ni reglas de operación. Queremos ayudar”, insistió el ex gobernador guanajuatense.

Así, los senadores que fueron prohijados en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, Kenia López, Martha Cecilia Márquez, Alejandra Reynoso, Xóchitl Gálvez, Damián Zepeda, y, Julen Rementería presentaron su iniciativa aduciendo que la salud es un derecho humano, por lo que su satisfacción y garantía representa un deber para el Estado mexicano, una obligación que atender para cualquier Gobierno, de cualquier nivel y de cualquier color. También los perredistas atizaron a la campaña contra el instituto, pues llevaron a San lázaro a familiares de niños con cáncer, quienes –con niños en rebozo- denunciaron no haber recibido medicamentos en el Hospital Infantil Federico Gómez.

Defendieron el Seguro Popular, “que tenía como misión dotar a la sociedad en general de cobertura médica gratuita y de calidad, con la finalidad de proteger a toda la población que no contara con seguridad social en salud. En aquel entonces, se buscaba lograr que todas y todos los integrantes de las familias afiliadas tuvieran acceso a los servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos contemplados en su catálogo de cobertura. Este programa, tuvo mucho éxito en sus 18 años de existencia, al afiliar en una primera etapa a más de un millón de personas. Dicho padrón de beneficiarios se incrementó año con año, hasta llegar a los más de 53 millones de afiliados a nivel nacional”.