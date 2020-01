Asegura AMLO: el 1 de diciembre habrá resultados en seguridad

Ciudad de México. El primero de diciembre habrá resultados en materia de seguridad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que ya no gobierna la delincuencia y que en su gobierno se logró detener la tendencia al alza en incidencia delictiva.

En conferencia de prensa, aseguró que la inseguridad es “una asignatura pendiente, un problema que no hemos podido resolver”, porque enfrentamos “una profunda descomposición, no sólo estamos hablando de una crisis, una decadencia, una degradación progresiva”.

Pero “estamos actuando bien, la estrategia es adecuada porque no se permite la corrupción, no hay impunidad y se están atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia.

“Cuando hay corrupción no se puede garantizar la paz y la tranquilidad. Ese es el caso desgraciadamente de nuestro país. Imperaba la corrupción, gobernaba la delincuencia. Así de claro, contundente y probado. Gobernaba la delincuencia. Entonces ya no”.

Subrayó que es muy importante que la delincuencia “no gobierne desde arriba. Si gobierna es pecho tierra, no hay ninguna defensa, ninguna protección, no hay salvación… es muy importante que se tenga autoridad moral y se pueda de esta manera enfrentar el flagelo de la violencia. Por eso no vamos a ser rebasados nunca, al contrario, se va a aplicar la ley y se acaba la impunidad y vamos a seguir avanzado”.

Prometió que el primero de diciembre habrá resultados. “Tenemos ventaja porque estamos ateniendo las causas, después de que se abandonó al pueblo, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció. En nuestra concepción, la paz es fruto de la justicia. Este es nuestro principio fundamental, si la gente tienen trabajo, si son atendidos los jóvenes, si alcanza el salario, si no tenemos problemas en las familias, vamos a serenar al país”.

Además, sostuvo, “tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y delincuencia”.

Cuestionado sobre la falta de resultados y en torno a cambios en su gabinete de seguridad, reviró “eso sí calienta”.

Abundó que en el periodo neoliberal “se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, porque no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera a la autoridad y la delincuencia”.

¿Estás enterado del caso García Luna?, dijo al reportero que lo cuestionó. “Todavía estamos padeciendo porque estas bandas que operan no surgieron el año pasado”.

López Obrador afirmó en Palacio Nacional que en 2019 hubo un aumento en la incidencia delictiva, pero no fue igual a otros años, como 2015.

“Va a haber solución pronto, yo estoy comprometiéndome. El primero de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación del país. Este año van a haber resultados en este que es el tema más difícil que hemos enfrentado. Tenemos muchas ventajas, por eso estoy optimista”.