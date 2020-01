Si no comenzamos este año con Tren Maya, no lo terminamos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Tren Maya, por ser una obra que requiere tiempo, “si no la comenzamos este año, no la terminamos”.

Subrayó en conferencia de prensa que con el tren “no se va afectar a nadie, no se va a despojar a nadie, no se va a afectar el medio ambiente. Al contrario, esto va a ser para lograr el desarrollo en el sureste”. También señaló que no hay ningún problema con el derecho de vía. Para esta obra se calcula una inversión pública de entre 130 mil y 150 mil millones de pesos.

En Palacio Nacional resaltó esta mañana que se hizo una consulta amplia en los municipios por donde va a pasar el tren.

“Me consta… no puedo mentir. He estado en Calakmul, Campeche, Carrillo Puerto… hablo con la gente y no hay oposición. Sin embargo, los que no nos quieren inventan cosas que no corresponden con la realidad y hay gente que es engañada”.

A propósito del tiempo para terminar con la obra, dijo: “no tengo, lo digo con sinceridad, mucho más apoyo porque están al cien los ingenieros militares, pero si tuviera tres veces más capacidad en ingeniería militar otro gallo cantaría. Tengo que apostar a que las empresas constructoras que ganen las licitaciones cumplan”.

Advirtió que cuando termine el proceso de licitación hablará con los empresarios y se dará seguimiento al trabajo que realicen. “Y la empresa que incumpla, que no actúe con responsabilidad se va a volver famosa porque aquí la vamos a estar mencionando, además de (que enfrentará) procesos legales”.