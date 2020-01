Inhabilita SFP por diez años a funcionario de Pemex

Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con destitución e inhabilitación por diez años al subdirector de Especialidad Técnica de Explotación de Pemex Exploración y Producción, presuntamente implicado en la llamada "Estafa Maestra!.

Así lo informó esta tarde la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, quien recordó que el ex funcionario administró el proyecto de desarrollo Ayatsil Tekel y que fue colaborador de la paraestatal durante la administración de Enrique Peña Nieto y omitió dar a conocer sus declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017. Para no vulnerar los derechos del funcionario señalado, no se dio a conocer su nombre.

La secretaria detalló que la sanción derivó de las auditorías, investigaciones y procedimientos iniciados desde enero de 2019 por la dependencia a su cargo, que tiene por objetivo de establecer una nueva ética pública, y en el ánimo de investigar a los servidores públicos relacionados con la estafa maestra, así como de transparentar las declaraciones patrimoniales.

En un comunicado se dio a conocer que en sus investigaciones, la SFP acreditó que el servidor público omitió declarar cuentas bancarias a nombre de dos dependientes económicos.

La falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales constituye una falta grave de acuerdo con la fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en el momento de los hechos investigados, aseveró Sandoval.

Con base en el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del gobierno federal, "que busca establecer principios, valores y reglas de integridad que orienten el desempeño y la toma de decisiones de los funcionarios", y que fue impulsado por la dependencia que encabeza, Sandoval Ballesteros expuso que, con la sanción impuesta, la persona sancionada no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de diez años y como consecuencia también debe ser destituido de su encargo.

En 2013, el funcionario sancionado tras esta investigación, junto con otros altos directivos de la paraestatal, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación como firmante de contratos con instituciones de educación superior y empresas que vinculadas a la llamada estafa maestra en Pemex.

Al respecto, la titular de la SFP apuntó que en ésta, como en todas sus resoluciones, la dependencia actuó "con imparcialidad y estricto apego a los procedimientos legales, por lo que, al haberse notificado al servidor público la resolución, se mantiene pendiente de su cumplimiento y será respetuosa de las determinaciones que en su momento tomen otras instancias".