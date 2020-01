Increpa joven a AMLO por caso LeBarón

Nuevo Casas Grandes, Chih. Durante la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Estefanía Hernández se acercó al mandatario para comentarle que "mi papá y mi tío habían sido arrestados de manera injusta por el caso de los LeBarón”. Le planteó que eso era algo injusto y arbitrario. "Le dije que considero que él es una persona justa y no esperaba equivocarme con él. Únicamente me dijo que él va a hacer justicia".

En vísperas de la reunión que sostendrá López Obrador con las familias Langford y LeBarón, Hernández, una joven de Janos, Sonora, denunció que su papá y su tío -presuntamente involucrados en el asesinato de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón- señaló que ellos han aportado pruebas de que el día que ocurrieron los hechos su tío estaba en Nuevo Casas Grandes realizando unas compras y su papá se encontraba en casa cuidando a su abuelo que había tenido un infarto.

Expresó que de nada sirve que tengan las pruebas como videos de las cámaras de seguridad, facturas, "tenemos muchas cosas y pruebas, pero de qué me sirve si nadie me las recibe”.

Con una pancarta que decía “Manuel y Mario son inocentes. Janos exige Justicia", en breve entrevista después de haber hablado brevemente con López Obrador a su paso rumbo al templete donde encabezó una concentración para informar de los programa del Bienestar, Hernández se dijo insatisfecha con la respuesta porque "sinceramente esperaba más porque hemos batallado mucho para llegar a él para que me escuche y lo único que me dijo fue lo que pensó que yo quería escuchar, pero lo que queremos son acciones, no nada más palabras".

Este domingo el Presidente acudirá a la comunidad de Bavispe, Sonora, para sostener un encuentro con la familia LeBarón como seguimiento de la que ya se realizó en diciembre pasado en Palacio Nacional.

Entre la gente había varias pancartas contra Julián LeBarón, a quien acusan de perforar y explotar pozos de agua para sus tierras, afectando al resto de los ejidatarios en torno a Nuevo Casas Grandes.