AMLO: red informática detectará anomalías en el servicio médico

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se hará una red de información con los datos de todos los responsables de garantizar la calidad y gratuidad en el servicio médico, así como la existencia de personal y de medicamentos, con el fin de detectar rezagos e irregularidades. En el contexto de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dijo además que los gobiernos estatales no están obligados a firmar convenios con la Federación.

Es voluntario, no es obligatorio, pero la mayoría está aceptando. Y es un acuerdo y hay coincidencias de que tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública, señaló en conferencia de prensa matutina, realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Igualmente hizo énfasis en que la normalización de la gratuidad es un proceso, derivado de la entrada en vigor de la nueva ley en la materia, pero sobre todo con base en lo establecido en la Constitución.

“Hay que seguir informando, porque son inercias. Se decide que la atención médica y los medicamentos son gratuitos. ¿Quién lo decide?

La Constitución, no es conmigo, es con la ley. La Constitución establece el derecho del pueblo a la salud y ahora la nueva ley lo señala, no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población, subrayó.

Al plantearle que al menos un gobernador (Aguascalientes) ha mostrado reticencias a firmar convenio de colaboración para el Insabi (sustituto del Seguro Popular, esquema operado en sexenios anteriores), el Presidente advirtió que en tal caso la Federación entrega los recursos correspondientes y las entidades se hacen responsables de dar el servicio.

Ante las denuncias de desabasto y cobro de servicios, el mandatario insistió en la importancia de ubicar aciertos y rezagos, tanto en la atención médica como en el otorgamiento de bases permanentes al personal, pero también de las resistencias, incluso ideológicas de quienes cuestionan cómo que no se va a cobrar?; eso es populsimo, paternalismo.

Por ello, agregó, estamos pensando que se conozca, dar más información acerca de quiénes son los responsables de que no falten medicinas, para que si hay desabasto se sepa quién es el responsable e incluso dar su teléfono, la forma de comunicarse con ellos, abrir un centro de información al respecto, así como de los responsables de los servicios médicos, las instalaciones, la construcción de hospitales.

Tal como lo ha hecho desde el lunes de esta semana, hizo un llamado a denunciar irregularidades porque, insistió, las carencias no se pueden relacionar con falta de presupuesto, sino de la persistencia de prácticas de corrupción.

Citó el caso de un hospital en Ciudad Juárez que fue registrado como concluido, pero sigue en obra negra.

Como ése hay otros, indicó, por lo cual la propuesta es que se detalle quién es el responsable de atender al sector salud.

“Si un hospital argumenta que no va a tener medicinas, materiales de curación, limpieza, si no hay cuotas de recuperación, que lo diga, porque no le tiene por qué faltar ni para las medicinas ni para la limpieza, porque el presupuesto que se ejercía se incrementó.

Entonces, qué bien que seguimos con el tema para que entre todos ayudemos a que se vaya normalizando la situación, sentenció.

En países europeos el servicio de salud es gratuito porque no hay corrupción, al grado que la gente no sabe qué es eso. Una vez estaba hablando con una danesa y le empecé a explicar de lo que nos pasaba aquí; no lo entendía. subrayó.

Por ello, agregó el mandatario, si administramos bien, si evitamos el desperdicio, si no hay corrupción, sí podemos.