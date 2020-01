En el sexenio, van 98 agresiones contra fuerzas del orden en Chihuahua

Ciudad Juárez, Chih. Durante lo que va de la presente administración, las diversas corporaciones militares y policiacas federales y estatales han registrado 98 agresiones en su contra en Chihuahua, según lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Asimismo, se han cometido 2 mil 150 homicidios dolosos, de los cuales mil 903 están asociados a la delincuencia organizada y mil 286 han ocurrido en Ciudad Juárez.

Después de la reunión del gabinete de Seguridad realizada en esta ciudad, una de las que resienten la mayor violencia a la delincuencia organizada, el secretario dijo que en general se tienen desplegados 13 mil 852 elementos distribuidos: 2 mil 783 del ejército; mil 983 de la Guardia Nacional; 2 mil 698 de la policial estatal y 6 mil 388 de las policías municipales.

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó la procuración del gobierno federal por reducir la incidencia de homicidios dolosos. Destacó que en términos generales, en Chihuahua se ha reducido la incidencia de los delitos en general pero no se ha podido abatir en el caso de los homicidios.

Cuestionado sobre la reciente designación de Emilio García Ruiz, como nuevo responsable de seguridad estatal,en Chihuahua, que estaría ligado a el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el presidente pidió no anticipar conclusiones y esperar a que se conozca toda la verdad en el marco del juicio iniciado al ex funcionario en EstadosUnidos.

"Si hay vinculación se va a saber más temprano que tarde porque no sólo se está haciendo la investigación acá. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga lavado de dinero y movimientos de recursos. Es cuestión de tiempo, no va a llevar mucho" .

Consideró importante ir al fondo porque no sólo son autoridades mexicanas están involucradas sino también de Estados Unidos. "Cuando Rápido y Furioso el encargado de seguridad era García Luna y ¿quién era su contraparte?. No sabían porque estamos hablando de la introducción de armas. Era ilegal, era un operativo en los sótanos", agregó López Obrador.