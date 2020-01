Precisará FGR cómo preservar el debido proceso, anuncia López Obrador

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que inició un diálogo con la Fiscalía General de la República para conocer qué se puede informar en público sobre causas judiciales sin afectar el debido proceso.

En su conferencia diaria, el mandatario respondió así a una pregunta sobre declaraciones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, según las cuales hay unidades del gobierno que no respetan la presunción de inocencia, lo cual se interpretó como una alusión a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda,

López Obrador indicó que, “hablando con franqueza”, Santiago Nieto no hace nada sin consultarlo, ya que al jefe del Ejecutivo no le corresponde hablar de lavado de dinero, por lo que lo tiene que hacer otro servidor público, pero siempre y cuando no se afecten los procesos judiciales.

“Estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar y qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites. Qué puede hacer la UIF en cuanto a información”, indicó López Obrador.

Reconoció que hubo una “protesta” por parte del fiscal “en defensa de su autonomía, de sus facultades, y hay que respetarla”, pero aseguró que “esto se va a arreglar”.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, el presidente agregó que luego de la nueva visita a México del procurador de Estados Unidos, William Barr, funcionarios mexicanos también acudirán al país vecino para seguir con los temas de la agenda bilateral, entre ellos el tráfico de armas.

A la par, al referirse a las acciones en las aduanas para eliminar la corrupción, afirmó que se ha avanzado mucho.

Al iniciar su conferencia en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo recordó que hoy viajará a Ciudad Juárez para tener en esta ciudad fronteriza la reunión con su gabinete de seguridad del viernes, para posteriormente realizará una gira por Chihuahua y Sonora. El domingo se reunirá con los integrantes de la familia LeBarón y Langford.