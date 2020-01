Para frenar corrupción, los cambios en Pemex Internacional: AMLO

Ciudad de México. Para garantizar que no habrá más corrupción en la exportación de petróleo, el gobierno federal removió directivos de Pemex Internacional (PMI), informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, refirió que un grupo de funcionarios llevaba mucho tiempo, “algunos hasta 30 años”, al frente de la empresa encargada de la comercialización del petróleo mexicano en el exterior.

Refirió que “entraron nuevos” funcionarios y dijo que también se atenderá la medición de producción y venta de la mezcla mexicana de exportación, “para que se registre lo que realmente se produce y vende. No vaya a ser que se venda menos de lo que realmente se exporta. No sea que no se hagan bien las cuentas”.

Los cambios, decididos en septiembre pasado por el Consejo de Administración de la filial de Petróleos Mexicanos, incluyó el nombramiento de Ulises Hernández Romano como director general.

El presidente acusó también que hay actos de sabotaje en las plataformas petroleras.

Se indaga, abundó, qué hay detrás, por ejemplo, del robo de bombas en esas instalaciones de Pemex, “quiénes son, por qué este sabotaje, es que nos paran la producción”.

Además, indicó, se trata de las instalaciones de producción del petróleo crudo de exportación. “Vamos a atender esto con la Secretaría de Marina”, anunció.