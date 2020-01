Gobierno de AMLO abandonó su agenda de paz prometida: Sicilia

El gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador ha abandonado la agenda de construcción de paz y justicia que prometió impulsar cuando era presidente electo, y en vez de construir un proceso de justicia transicional, solo ha atendido casos individuales de violaciones de derechos humanos y ha “administrado el dolor” de miles de familias, señalaron el poeta Javier Sicilia e integrantes de la familia Le Barón.

En conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Sicilia dio lectura a un mensaje en el cual reafirmó que el próximo 23 de enero el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad iniciará una marcha de Cuernavaca a la Ciudad de México —que culminará con otra caminata el día 26– para exigirle al actual gobierno que impulse una verdadera lucha en contra de la violencia y la impunidad.

El propósito de la accion no es atacar a la administración de López Obrador, dijo sino, “por el contrario, de llamarlo a retomar la agenda sobre verdad, justica y paz, agenda de Justicia Transicional, que el 14 de septiembre de 2018 asumió en este mismo recinto de cara a las víctimas y a la nación como la agenda prioritaria del país, para que a partir de ella llame a la unidad nacional, una agenda que, pese a todo y por desgracia, no ha sido atendida en su integralidad por la Secretaría de Gobernación ni, en consecuencia, por el presidente”.

Sicilia añadió que, “sin negar los avances que la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado en relación con las cifras de personas desaparecidas y personas encontradas; sin negar las reformas que se pretenden hacer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, queremos señalar que, pese a lo dicho por la Secretaria Sánchez Cordero, esos avances no conforman una agenda integral de Justicia Transicional”.

De acuerdo con Sicilia, dicho modelo “tiene que ver con la puesta en evidencia de las redes de macrocriminalidad en la que participan criminales, políticos y empresas. De ello nada hay. Nada de una gran Comisión de la Verdad ni de un Mecanismo Extraordinario de Justicia. Lejos de esa verdad, que pide la Justicia Transicional, el gobierno pretende reducirla a verdades aisladas que dejan de lado las redes criminales que continúan produciendo horror y muerte.

“Sin conocer las verdades sobre la violencia que nos azota, es decir, sin conocer a los responsables de esas redes criminales y sus violencias, no habrá nunca justicia en el pleno sentido de la palabra. Una verdad y una justicia parciales no son ni verdad ni justicia. La justicia Transicional o es integral o no es”, enfatizó.

Julián Le Barón, cuya familia padeció el asesinato de nueve de sus miembros en noviembre pasado, en el municipio sonorense de Bavispe, afirmó que las movilizaciones del 23 al 26 de enero buscan “darle un espacio a la esperanza” y llamar a la sociedad civil a que asuma su responsabilidad en la construcción de paz y justicia.