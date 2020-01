FBI confirma a familia LeBarón detención de dos por masacre de Bavispe

Ciudad de México. Las autoridades estadunidenses detuvieron en su territorio a dos personas que estarían relacionadas con la agresión sufrida el pasado 4 de noviembre por la familia Le Barón en el estado de Sonora --la cual dejó un saldo de nueve personas asesinadas-- y señalaron que no permitirán que dicho caso quede en la impunidad, señaló Bryan Le Barón.

En entrevista con La Jornada, el hombre indicó que esta información le fue entregada hoy jueves a las 9 horas por un agente del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) que está encargado de dicha indagatoria en México, durante un encuentro celebrado en la Embajada de Estados Unidos en México, en el que también estuvo presente el titular de la representación diplomática, Christopher Landau.

“Me dijo que no nos podía dar más que esos datos porque la investigación seguía en proceso y el FBI siempre tiene mucho cuidado de no dar más datos en estos casos, pero lo más interesante es que Landau y el FBI me dijeron que este es el caso más importante para ellos. Nos atendieron muy bien y nos dijeron que para ellos es muy importante que haya seguridad en México”, dijo Le Barón.

La familia agredida, por su parte, le agradeció al embajador y a la agencia de seguridad por su apoyo y les explicó por qué considera que el ataque ocurrido en el municipio de Bavispe, Sonora, no fue una equivocación por parte de los agresores.

“Nosotros sentimos fuertemente que no fue una equivocación o un error de identificación, porque había 40 personas en el ataque y tenían ojos por todos lados, porque son soldados y saben lo que hacen. El auto de mi prima se quebró y ella tuvo que conseguir otro; tuvieron que cambiar equipaje de un carro a otro y esos monstruos (los atacantes) estaban viendo todo. ¿Cómo no se iban a dar cuenta de que se trataba de mujeres y niños?”, se cuestionó.

Por su parte, el embajador estadunidense Christopher Landau le aseguró a la familia Le Barón que el caso no va a quedar en la impunidad y manifestó el respaldo del gobierno de Donald Trump a las víctimas del ataque.

“Estamos muy contentos con los avances que se han hecho desde el primer día, porque ya hay nueve personas detenidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Es un progreso importante, pero me preocupa que una de esas personas no ha declarado porque su abogado está de vacaciones. ¿Qué tipo de sistema judicial tenemos en el que perdemos tiempo muy valioso con ese tipo de excusas ridículas?”, lamentó.