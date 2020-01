Sucursales del Banco del Bienestar, la opción para entregar recursos: AMLO

Aunque el gobierno federal analizó distintas opciones para distribuir en pueblos y comunidades los recursos de programas sociales, concluyó que la mejor vía era la creación de las sucursales del Banco del Bienestar porque la infraestructura bancaria es "necesaria” para el desarrollo de todas las regiones del país, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Construir las 2 mil 700 sucursales que se proyectan para finales de 2021, (mil 350 este año), es todo un reto y un desafío, pero también una necesidad, agregó en su conferencia de prensa de este miércoles.

Recordó que se destinarán 10 mil millones de pesos para los dos años, y una vez que entren en funcionamiento, el gasto de operación anual será de 6 mil millones de pesos, pero con la dispersión de programas sociales que suma en todo el país un monto de 300 mil millones de pesos, con un porcentaje de dichos recursos, el banco será autosuficiente, y no requerirá subsidio.

Los 5 mil millones de pesos que se destinarán en el 2020 se entregarán a la Secretaría de Defensa Nacional, cuyos ingenieros militares son los que construyen las sucursales.

Adelantó que en unos meses se inaugurarán las primeras, en busca de alcanzar un promedio de 100 sucursales inauguradas al mes.

“Las sucursales son necesarias, si no acercamos esos servicios a las comunidades no vamos a impulsar el desarrollo del país, son cosas importantes que existan esos sistemas de cobros automatizados con tarjeta y el sistema de comunicación”, agregó.

Al referirse al proceso de construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, el mandatario señaló que los tecnócratas buscaban diluir el Estados para que todo quede en manos del mercado, a pesar de que “de manera hipócrita” sí usaron al Estado cuando se trata de rescatar a instituciones financieras como en el caso del Fobaproa.

“El Estado debe promover el desarrollo, pero estaba empolvado”, sostuvo, a la vez que apuntó que si no fuera por el Estado no se hubieran electrificado los pueblos de México, porque las empresas hubieran electrificado las pequeñas ciudades y pueblos. En casos que se dejó en mano de particulares el crecimiento de infraestructura, como en el sector de telecomunicaciones, el resultado es que 75 por ciento del territorio no tiene internet, afirmó.

Por eso ello, insistió, se creó la empresa de Internet para Todos, con inversión de 10 mil millones de pesos, la cual usará la infraestructura de la CFE para garantizar que haya internet en todo el territorio.