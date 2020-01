Se reanuda negociación entre CNTE y gobierno por maestros cesados

Integrantes de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomaron los trabajos de la mesa de negociación con funcionarios federales para abordar el tema de los profesores cesados, cuyos casos aún presentan alguna irregularidad.

Poco después de las 10:30 horas ingresaron a Palacio Nacional los secretarios generales de la sección 9, Enrique Enriquez Ibarra; y de la sección 7 de Chiapas, Pedro Gómez Bámaca, así como miembros de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, quienes destacaron que “traemos de forma muy puntual cuáles son los casos y temas que aún no se han resuelto con nuestros compañeros cesados”.

Enríquez Ibarra explicó que tras la reunión de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, “quedó establecido que se instalarán las seis mesas de trabajo para tener minutas de acuerdo muy puntuales, las cuales se presentarán la próxima semana al presidente López Obrador”.

Entre los temas que se abordarán en la reunión se incluye el pago de la nómina “sin ningún contratiempo, pues hay casos de maestros que ya fueron reinstalados, pero que a veces no llega su quincena o no se incluye el pago de algún concepto o prestación”. También, indicó, se analizará el tema del ISSSTE, pues “tenemos reportes de que algunos estados no están enviando el cobro de impuestos retenidos a los maestros para que puedan ejercer todos sus beneficios como derechohabientes”.

El objetivo de este encuentro, enfatizó el dirigente sindical, “es que podamos afinar todos los detalles para avanzar lo más que se pueda en esta mesa de cesados y concluir con todas las irregularidades reportadas. Tenemos 66 casos de compañeros que aún debemos resolver, así como un par de casos en Campeche y Estado de México”.