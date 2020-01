Espera AMLO que aflore toda la verdad en el caso García Luna

Ciudad de México. El juicio que está por comenzar en Estados Unidos contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna debe permitir que se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados , tanto en México como en Estados Unidos, confió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un proceso legal más grave incluso que el caso Odebrecht, porque es un asunto de seguridad y violencia que implicó la pérdida de muchas vidas.

Consideró que el desahogo del juicio deberá transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas. Nada de quedarse a medias; no a las medias tintas. Justicia. Nada de simulación, nada de sólo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas, (se debe) decir todo, hablar con libertad , sostuvo López Obrador.

Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad. ¿Cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país?, ¿cuáles son los acuerdos?, ¿qué arreglos?, si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios.