Será útil que García Luna revele nombres ligados al 'narco': AMLO

Ciudad de México. En las investigaciones realizadas en torno a la presunta vinculación del Genaro García Luna en acuerdos con el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por la gravedad del caso, que involucró muchas vidas e incluso del despliegue de operativos conjuntos como Rápido y Furioso, debe irse al fondo, porque sería de gran utilidad.

Durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que es una oportunidad para aclarar muchas cosas, incluida la posibilidad de que estuvieran vinculados más altos funcionarios en estas actividades a las que se le vincula en el proceso seguido en Estados Unidos. Se trata de indagar que funcionarios de ambos gobiernos, no sólo de México, sino también de Estados Unidos. Ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, el tráfico de armas y la delincuencia que opera en ambos países.

"Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza, pero tampoco somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad", aseveró López Obrador al ser cuestionado sobre las presuntas negociaciones de García Luna para evitar el juicio en Estados Unidos.

Sin embargo, para López Obrador es importante que se conozcan todos los acuerdos con las corporaciones extranjeras, qué arreglos había, "si existen protegidos y si estaban o no involucrados otros altos funcionarios. Nada de quedarse a medias. No a las medias tintas, que haya justicia. Nada de simulación, nada de tener sólo información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas. Es decir, hablar con la verdad porque eso va a ayudar mucho a los dos países".