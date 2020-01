Próximo fin de semana AMLO se reúne en Chihuahua con familia LeBarón

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que este fin de semana acudirá a Chihuahua y Sonora, donde, además de reunirse con empresarios y trabajadores de maquiladoras, sostendrá un encuentro con los integrantes de la familia LeBarón y Langford para “informarles sobre la investigación y el avance que se tiene para castigar a los responsables del crimen” en el que perdieron la vida mujeres y niños de dichas familias.

Primero visitará Chihuahua, en específico los municipios de Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez, donde tendrá su reunión con el gabinete de seguridad del viernes, para después reunirse con empresarios de maquiladoras.

Su gira la culminará en Sonora, donde visitará Agua Prieta y Bavispe, con la reunión con la familia LeBarón y Langford programada para este domingo.

“Yo voy a informarles que no hay impunidad, que en todos los casos buscamos que haya justicia y también voy a ofrecer, una vez más, mi solidaridad a los familiares. Es una visita humanitaria y de fraternidad con ellos”, indicó.

Durante su conferencia de prensa de este martes, el mandatario señaló que en Sonora seguirá una atención especial al tema minero para que no se exponga con contaminación a la población, y buscar el equilibrio con el desarrollo. Subrayó que no se pueden cerrar las minas a menos que no haya medidas de protección al medio ambiente y que se afecte la salud, pero insistió que se requiere dichas fuentes de empleo.