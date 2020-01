Protestas campesinas, porque organizaciones perdieron recursos: AMLO

Ante las protestas registradas durante un evento que encabezó ayer en Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que obedeció al cambio en el esquema de apoyo a los productores del campo que ya no pasa por las organizaciones. "Tenemos que tener paciencia, además son gritos que representan ahorros importantes porque si no hubiesen esos gritos tendríamos que estar resolviendo estas inconformidades con dinero. Los gritos los convierto en becas, nada más que no se pasen mucho."

Ante una pregunta expresa relacionada con su seguridad, López Obrador ratificó que no tiene guardaespaldas armados que lo protejan, sino solamente un cuerpo de ayudantía, en su mayoría conformado de mujeres, que le ayudan a recoger todo lo que la gente entrega y evitar que la gente lo "apachurre". Sin embargo, reconoció que a estos eventos acuden gobernadores que tienen sus propios esquemas de seguridad.

Dijo que la difusión de estos hechos también se relacionan con inconformidades de los medios de comunicación con la nueva relación que lo convierten en líneas ágatas. "La gente me cuida , lo de ayer fue un grupo que ni siquiera la mayoría eran de ahí, me consta porque entré caminando y salí caminando"

López Obrador aseveró que a su salida por la misma puerta por donde entró "Le dije a uno que ya no va a haber dinero a las organizaciones háganle como quieran. No sabía que era el dirigente, si no no se lo digo porque es de mal gusto". Sin embargo, expresó su respeto a las expresiones que disienten.