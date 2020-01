México es el hermano mayor en América Latina y el Caribe: AMLO

Ciudad de México. Durante un encuentro en Palacio Nacional con el cuerpo diplomático mexicano, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que la principios que emanan de la doctrina de política exterior en México son “magistrales”: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la cooperación para el desarrollo. Subrayó que ”esto nos ha ayudado mucho a resolver conflictos”.

En el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador aseveró que la política exterior es de las disciplinas mejor conservadas, de las tareas más compleja en lo profesional. Por ello, el trabajo de los diplomáticos es reconocido en todas partes y ya se empieza a hablar, como se hacía antes, de que México es el hermano mayor en América Latina y el Caribe. Y en el caso que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, lo mismo. Hay una relación respetuosa”.

López Obrador destacó el desempeño del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard de quien dijo, lo ha representado muy bien. “Ya ven que no me gusta viajar mucho. Me representa en todos los foros y lo va a seguir haciendo, ha sido un trabajo profesional. Todo lo que es el trabajo de nuestros diplomáticos”.

Ante más de un centenar de diplomáticos, López Obrador desglosó su política social, las acciones de combate a la corrupción, reconoció la importancia que tiene el problema de seguridad en el país y enfatizó en algunos de los principales programas sociales.