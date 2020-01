AMLO llama a trabajadores a realizar el ideal de la democracia sindical

Al señalar que en el país hay muy pocas manifestaciones de democracia sindical, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gremios que han intentado esa vía fueron destruidos.

Sostuvo que la reforma laboral representa “un cambio profundo porque no hay antecedentes, estamos en el terreno de lo inédito, nunca ha habido democracia sindical, muy pocas veces, en algunos sindicatos. Los sindicatos que practicaban la democracia los destruyeron”.

Como ejemplo expuso el caso de la agrupación Tendencia Democrática, de Rafael Galván, y los movimientos magisteriales en los que participó Othón Salazar, o los movimientos ferrocarrileros de Demetrio Vallejo.

“Pero ya sabemos cómo los destruyeron. Últimamente el SME, era un ejemplo de democracia sindical y lo acabaron. No hay, muy pocas manifestaciones de democracia en los sindicatos”, insistió.

Llamó a los trabajadores y a los líderes sindicales que ayuden a cambiar dicha situación y “hacer realidad este ideal”, en el que los trabajadores elijan a sus representantes.

De acuerdo a la ley, explicó, la Secretaría del Trabajo, tiene una facultad que no tenía antes para participar en los proceso de democratización de los sindicatos, por lo que la dependencia estará pendiente para que se cumpla con lo establece la reforma en la materia.

Por su parte, dijo, ayudará “hablando con los trabajadores e incluso aquí, en esta rueda de prensa”.

Desde Palacio Nacional convocará a los trabajadores electricistas, petroleros o maestros, con respeto, a que ejerzan sus derechos y “no sean ciudadanos imaginarios, y que ayuden a que democraticemos la vida pública del país. Tenemos la gran ventaja que no tenemos sindicatos ni dirigentes sindicales preferidos, no protegemos a nadie, no queremos sindicalismo de Estado”.

Detalló que le han expuesto que es mejor mantener liderazgos de 10 o 20 años para mantener estabilidad, pero apuntó que vale la pena correr el riesgo para establecer la democracia en todos los ámbitos del país.