Protesta campesina vuelve tensa la llegada de AMLO a Anenecuilco

A su llegada al deportivo de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, Morelos, donde realiza una gira de trabajo este lunes, el presidente Andrés Manuel López tuvo una atrabancada llegada, en medio de protestas por integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes lanzaron reclamos al mandatario por la exposición en el Palacio de Bellas Artes del cuadro titulado Revolución, del pintor Fabián Cháirez, así como en exigencia de más apoyos al campo.

En el municipio donde nació Emiliano Zapata y desde el momento en que bajó de su camioneta, el mandatario tuvo que abrirse camino entre los integrantes de la agrupación campesina. Fueron poco menos de cinco minutos que se volvieron tensos, en medio de los gritos, insultos y reclamos, mientras los integrantes de la ayudantía abrían paso para que avanzara López Obrador, en silencio, rumbo a la unidad deportiva de Anenecuilco.

Momentos antes, en declaraciones a la prensa, Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata, consideró “un cinismo venir a la cuna del general Zapata manteniendo la exposición de la porquería de pintura que están exhibiendo en Bellas Artes”.

Aseguró que no se la he ofrecido respeto a la memoria de Emiliano Zapata en las conferencias de prensa en Palacio Nacional y se “está denigrando a Emiliano Zapata porque lo pintaron como afeminado”. La división entre los familiares, agregó, “es otra historia, los que no tienen dignidad se prestaron a ese juego (aceptar la exposición), nosotros no”.

Dijo que su protesta también se debe a la insistencia en la conclusión de la termoeléctrica “porque es un proyecto de muerte”, así como para exigir el esclarecimiento del asesinato del activista Samir Flores.

Antes de llegar a la unidad deportiva, el presidente López Obrador, junto al gobernador de Morelos, Cuahutémoc Blanco, y los secretarios de Sedatu, Román Meyer, y de Agricultura y Desarrollo Agropecuario, Víctor Villalobos, visitó el Museo Casa-Zapata, en Anenecuilco, Ayala, lugar donde se encuentra la casa donde nació Emiliano Zapata el 8 de agosto de 1879. Se trata de una pequeña casa de adobe, si techo y con una de las paredes ya derrumbada, y en la que se colocó como parte de su última remodelación un techo de palma similar al que tenía originalmente.

Teniendo como fondo el mural de 30 metros de largo El Caudillo del sur, de Roberto Rodríguez, el titular de la Sedatu indicó que, con recursos federales se concluyeron 15 obras en Anenecuilco, con un valor de 193 millones de pesos para la intervención de 70 mil metros cuadrados en total, entre las que se encuentra la renovación del Zócalo, rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, del museo Casa-Zapata, plazas públicas y el deportivo.

En las calles de acceso a este museo, la mayoría de las casas ahora lucen de color blanco con un rojo oscuro. Román Meyer afirmó que los propios vecinos pintaron sus fachadas.