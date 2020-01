El Ejército construirá sucursales del Banco del Bienestar

El Ejército construirá las sucursales del Banco del Bienestar y realizará el traslado del dinero, sobre todo en zonas indígenas y en municipios donde empresas especializadas de traslado de valores “no quieren ir”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Defensa y la Marina, dijo, “me están ayudando, me están apuntalando, se han portado muy bien los militares y no se echan para atrás en nada. Siempre me dicen ‘sí se puede, sí lo hacemos, va’”.

En su conferencia matutina resaltó que el Estado cumple con su responsabilidad social de abrir sucursales en zonas apartadas, porque “la banca comercial no ha cumplido, les ha faltado un poco de dimensión social”.

López Obrador -quien desayuna con el subsecretario Jesús Seade- cuestionó que los bancos solo “están donde hay mercado, donde consideran que tienen clientes; prevalece el negocio, lo mercantil... no es posible que durante tanto tiempo no s tengan servicios bancarios. Es un gran atraso”.

Explicó que no es propósito del Banco del Bienestar ofrecer operaciones y servicios bancarios, pero más adelante acotó que primero se tiene que consolidar y después se valorará si puede otorgar créditos y aceptar remesas de los mexicanos en el extranjero e incluso captar ahorro.

Informó que las sucursales se construirán con un modelo único y se construirán en terrenos propiedad del gobierno federal, de los municipios o ejidales que sean donados, y se busca que además sean la base de centros integradores donde también haya escuelas, centros de salud, unidades deportivas, en un mínimo de una hectárea.

Refirió que ya se inició la selección y capacitación del personal que atenderá las sucursales y dijo que empresas de software otorgarán asesoría para la operación, pero sin cobrar porque “a nosotros nos gusta el violín”.

El Presidente indicó que de los 300 mil millones de pesos que se dispersan como parte de los programas sociales, “una cantidad considerable” será trasladada y custodiada por el Ejército, así como ocurre con el transporte de combustibles en las 600 pipas que se adquirieron a inicios del año pasado.

Para el traslado de valores, precisó, se creara un grupo especial del Ejército.

López Obrador informó que desayuna con Jesús Seade, quien le presentará buenas noticias sobre la posible ratificación del TMEC esta semana por parte del Senado de Estados Unidos esta misma semana.