Destinará gobierno 100 mil mdp para compra de medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este año destinará entre 80 a 100 mil millones de pesos para la compra de medicamentos en el sector salud y dotar de esta atención a la mayoría de los mexicanos, incluidos quienes no tienen seguridad social.



Recordó que los recursos adicionales surgen del combate a la corrupción, por lo que pidió apoyo a la población.



“Desterremos la corrupción. Si no, va a costar más trabajo; no quiere decir que no se va a poder - porque de que se va a poder se va a poder, me canso ganso - , pero si tenemos el apoyo de la gente avanzamos más , porque desgraciadamente bajó la corrupción, permeo’, y está metida abajo.



“En el caso del sector salud y en otros sectores así como la mayoría de los trabajadores son responsables y honestos, hay quienes se dedican a medrar en general, entonces se requiere que todos ayudemos”, señaló en conferencia de prensa matutina.



“Vamos a tener presupuesto suficiente para que no falten las medicinas. Calculo que vamos a destinar entre 80 y 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita a la gente que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos, que se garantice el derecha a la salud y con ese dinero alcanza, si no hay corrupción “, dijo.

Que no rebase la inseguridad

En otra parte de la conferencia, el mandatario dijo que duerme bien porque atiende todos los problemas del país.



“No me quita el sueño ningún problema porque estoy atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población. Todo el tiempo estoy atento, atendiendo, para que se puedan enfrentar los grandes, los graves problemas nacionales.



“Por eso estoy tranquilo con mi conciencia, eso es muy importante, lo principal para poder dormir. Cuando se atienden los problemas lleva uno ventaja”, dijo.



El Presidente dijo que es necesario atender y prevenir todo lo que esté al alcance.



“Problema que se soslaya, estalla. Tenemos el problema de la inseguridad y la violencia y (si) no lo atendemos, nos va a rebasar y se convierte en tragedia, pero si está uno atendiéndolo todos los días se le puede hacer frente”.



Claro, agregó, hay cosas que se puede salir de control, como lo relativo de la naturaleza, que no está en las manos del gobernante.



El mandatario se refirió a la importancia de la suerte en política.



“Yo tengo suerte y ojalá y siempre tenga suerte”, expresó.