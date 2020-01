Aumento en importación de gas, por baja producción en 14 años: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el incremento en la importación de gas en el país se debe a la caída en la producción petrolera registrada en los últimos 14 años del periodo neoliberal, y aunque reiteró que esta tendencia cambió en 2019, llevará mucho tiempo ser autosuficientes porque el sector energético y eléctrico se descuidó por completo.

“Todavía estoy esperando disculpas de los que hablaban de que esa política era la que iba a salvarnos. Todavía no he leído nada que implique una autocrítica y que se ofrezcan disculpas al pueblo de México, es como si no hubiese pasado nada”, expresó en conferencia de prensa.

En el periodo neoliberal –destacó- nunca hubo un plan para ser autosuficientes en gas sino la intención de importarlo y dar contratos.

“¿Cuál es la situación actual? En efecto, no tenemos gas, se dieron los contratos para construir los gasoductos y ahora se llegó a un acuerdo, revisando esos contratos que estaban muy favorables a las empresas. Con la revisión de esos contratos que fueron muy defendidos y al mismo tiempo nos criticaron mucho en los medios –no en todos, sino la prensa que defiende intereses– logramos un ahorro de 4 mil 500 millones de dólares”, dijo.

El presidente habló de la disminución en la producción petrolera y de gas en el periodo neoliberal, especialmente en los catorce años recientes.

El objetivo de esa estrategia, agregó, fue entregar contratos y negocios a empresas como la española Repsol “que era la preferida” y le vendieron acciones de Pemex y contratos para vender gas en la cuenta de Burgos.

“No sacaron gas pero se llevaron muchos 'billullos', les fue muy bien con la protección del gobierno de ese entonces; luego lograron un contrato para traer gas del Perú a Manzanillo de más de 20 mil millones de dólares el contrato”, dijo.

Es hasta el año pasado, hasta nuestro gobierno, agregó, que paró la caída de la producción petrolera que había caído en los 14 años anteriores, cuando “no les importaba el petróleo y mucho menos el gas”.