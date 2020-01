AMLO: falso, un supuesto recorte de la Tesorería para entidades

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no se vale” que las entidades le “echen la culpa” al gobierno de la República de su situación económica y aseguren que elevan deudas o impuestos locales por un supuesto recorte de la Tesorería de la Federación.



Dijo al respecto que hay mandatarios que dejaron quebrados a sus estados y, sin embargo, los actuales siguen gastando de manera excesiva, así que, al igual que ocurre con las universidades públicas, no es “nada más (decir) dame”, señaló.



“(Los estados) Tienen sus participaciones federales en tiempo y forma, por adelantado en algunos casos.



“Se dicen muchas mentiras; algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos y otros pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores.Pero no es cierto eso”, subrayó en conferencia de prensa.



El mandatario pidió a los gobernadores que apliquen austeridad republicana porque a pesar de estas crisis siguen con gastos extravagantes, usando avión y rodeados de alcahuetes y lambiscones.



Además, añadió, siguen comprando mucha publicidad.



“O sea , hay forma de ahorrar y , lo mismo, esa es la práctica de antes.



“Que hacían antes, los gobiernos neoliberales?, se endeudaban”, indicó.



Planteó qué hay incluso denuncias hacia gobernadores que dejaron endeudados a sus estados , pero reiteró que la situación local no se relaciona con una decisión de su gobierno.



Ante la pregunta de una reportera, acerca de los presuntos recortes de la Federación hacia estados, el Presidente expresó:



“Y no te contesto a ti, le contesto a varios , porque lo que tú estás planteando de buena fe se está repitiendo, en dos o tres estados que están subiendo impuestos, por cualquier impuesto local, esgrimiendo que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo lo que les correspondía por ley.



“Y no es cierto; hay un problema estructural, de fondo, muchos estados están endeudados, están quebrados. Hay gobernadores que recibieron sus estados endeudados o quebrados, se me viene a la cabeza como Nayarit y Chihuahua, por mencionar algunos que se me vienen a la cabeza”, dijo.