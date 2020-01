AMLO, a favor de analizar reducción de prerrogativas a partidos

Al reiterar que no se meterá en asuntos partidistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en favor de analizar la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos y, al citar una frase distintiva en el béisbol, subrayó: “esto no se acaba hasta que se acaba”.



Un primer intento de reforma para bajar el financiamiento público fue rechazado en la Cámara de Diputados, aunque el mandatario se mostró confiado en que la población se interese por éste y otros temas .



La gente, dijo, no va a permitir abusos porque hay un cambio en la mentalidad del pueblo.



Más adelante pidió de nueva cuenta a todos los ciudadanos lo ayuden a combatir la corrupción y la impunidad, lo cual generará recursos en beneficio de la gente.



Mencionó que hay un “momento estelar” en México, en el cual la política (asuntos públicos) es asunto de todos y existe la oportunidad de dejar establecida la democracia.



“Ya no hay ciudadanos imaginarios, son de verdad. México es uno de los países más avanzados del mundo. Es una época de oro por el nivel de conciencia. Estamos hablando de millones de ciudadanos informados, conscientes, con criterio “, señaló en conferencia de prensa.



Momentos antes había insistido en que no se inmiscuirá en temas político-electorales.



“Eso no va a darse en este gobierno, es parte del cambio. Tiene que haber democracia y significa que no se entrometa el Presidente y el gobierno en cuestiones partidistas. No corresponde al Ejecutivo Federal meterse en procesos electorales”, expuso.



“Desde que estoy aquí no he hablado con el Presidente del INE y no tengo el gusto, no sé quién es el Presidente del Tribunal Electoral , porque son asuntos que no nos incumben y no vamos a meternos”, destacó.



Se refirió a la importancia de la libertad y de la decisión de los militantes para determinar quiénes serán los candidatos.



“No hay la intención de intervenir como era antes: las listas, el palomeo, el fraude, el uso del presupuesto para favorecer a candidatos.



“Imagínense, si a nosotros nos robaron la Presidencia con fraude y llegamos a la Presidencia por la voluntad del pueblo, en elecciones libres, y hacer lo mismo? Estaríamos iguales que los que estaban antes. Qué no llegaron con la bandera del cambio? Y siguió lo mismo.



“La primera elección fue un fraude; esa es la hipocresía del conservadurismo. Entonces, nada que ver con los partidos”, expuso.



Recordó que el fundó un movimiento y un partido político del cual ahora está fuera porque tiene licencia.



“Fui fundador y me siento muy orgulloso de pertenecer a un movimiento, a un partido, pero tengo licencia como militante de ese partido (Morena)”, precisó.



Reiteró que el Presidente no debe ser jefe de partido, de facción o de grupo sino jefe de Estado y, lo mejor, agregó debe ser jefe de Nación.