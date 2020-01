EU avalará el T-MEC en el transcurso de enero, asegura el mandatario

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el Senado de Estados Unidos podría avalar el nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la próxima semana o a más tardar en el transcurso de enero. En Canadá, dijo, tardará un poco más por sus procesos legislativos.

“Una buena noticia que pueda dar por adelantado, es que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado, y se va a aprobar la semana próxima posiblemente, en este mes. Y eso va a ayudar mucho”, indico el mandatario en su conferencia de prensa de este jueves.

El Tratado representa garantías para la inversión y hacer negocios en México, ya se tiene garantizado el mercado más importante del mundo, agregó. Con el aval del T-MEC, subrayó que “ayudará mucho a que llegue más inversión extranjera y se impulse el crecimiento y haya empleos bien pagados en el país”.

Al reiterar que en su administración no se buscará ninguna reforma fiscal porque “eso obedece a la antigua política neoliberal”, y lo cual vinculó con aumentos de impuestos, agregó que algunos de sus adversarios “se dan gusto” diciendo que en este mes vienen los aumentos de impuestos, “pero se van a quedar con las ganas. No tiene porque haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, en el gas”. Por primera vez en muchos años, apuntó, no aumenta la deuda con relación al PIB.

En el arranque del 2020, recalcó que la relación con los empresarios nacionales es “tan buena”, que además de haber firmado un primer acuerdo para el desarrollo de infraestructura y uno más en puerta en materia energética, que “aceptaron y propusieron que aumentara el salario mínimo en 20 por ciento”.

Recordó que con el inicio del año entró en vigor el ajuste al salario mínimo de 185.56 pesos en la frontera norte y en casi todo el país de 123.22 pesos al día, por lo que llamó a los empresarios a pagar dicho ajuste, ya que en sus giras por el norte del país recibió denuncias de sitios donde no se pagó por lo menos el salario mínimo.

“No se trata que aumente el salario y quede nada más en ley, en letra muerta. Se tiene que garantizar el pago de cuando menos el salario mínimo a los trabajadores”, apuntó.

Entre los temas que refirió en su conferencia de prensa, dijo que como parte de las primeras acciones en el año en su gobierno se reforzará las acciones relacionadas con el área de Bienestar.

Mientras que en materia de seguridad, explicó que su gobierno trabajará más en lo relacionado con “información en lo que suele llamarse como inteligencia. Más inteligencia y menos uso de la fuerza. En eso vamos a trabajar mucho”, así como buscar consolidar la guardia nacional, y no permitir la asociación delictuosa por el contubernio entre delincuencia y autoridades.

Reconoció que sigue habiendo enfrentamientos y violencia pero no se da en todo el país, ya que 80 por ciento de los homicidios se concentran en diez estados. “Por eso también estamos dando atención especial donde tenemos más brotes de violencia: Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, estado de México, Guerrero, y otros”.

Además, detalló que cuando inicien campaña ya no irá a los estados con elecciones, pero estará muy pendiente que no haya fraudes y que “no se compren votos, un no se repartan despensas; ya pasó el tiempo del frijol con gorgojo”.