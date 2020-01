Críticas del EZLN al Tren Maya, por falta de información: AMLO

Ciudad de México. Al responder a las críticas vertidas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del proyecto estratégico del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en buena medida están basadas en la falta de información.

"No tienen toda la información" porque las prácticas instrumentadas por su gobierno han beneficiado "como nunca" a las comunidades indígenas, dejando atrás el uso político, ideológico que se hacía de ellas.

Durante su primera conferencia mañanera del año, López Obrador dijo no tener problema de conciencia porque hay congruencia en su actuación que se orienta por una visión forjada en 42 años que ha tenido de vida pública. "No soy un oportunista", dijo antes de mencionar que las demandas serán atendidas.

"De todas maneras que no esperen nuestros adversarios de izquierda y derecha que actuemos de manera autoritaria. No somos iguales, somos pacifistas, partidarios de la no violencia, así triunfamos. Cuando pensaban algunos que era imposible lograr un cambio, sin el uso de las armas, nosotros insistimos que se podía lograr la transformación sin la violencia".

Aseveró que ya es tiempo de ir más allá de sólo analizar la realidad, hay que transformarla, "no sólo estar administrando la pobreza, la marginación, sacando provecho de la pobreza sin hacer nada para transformarla. Muchos se dedican al análisis de la realidad pero no a transformarla. Hay organizaciones que hasta reciben dinero para eso y se la pasan mucho muy bien administrando la pobreza".

Dijo que su gobierno está instrumentando políticas para enfrentar esta condición porque "está en marcha la Cuarta Transformación".

López Obrador consideró que ya se ha informado bastante sobre el proyecto del Tren Maya a pesar de las críticas de los zapatistas. "Pero no queremos pelearnos. Estaba leyendo que dicen que si se meten con nuestras tierras estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, no vamos a afectar a nadie, menos a las comunidades indígenas, es mucha propaganda, mucha carga ideológica, pero no somos así. No le vamos a quitar la tierra a nadie."

Dijo que en Chiapas hay 80 mil indígenas y campesinos incorporados al programa Sembrando Vida, para trabajar la tierra mediante la siembra de árboles maderables y frutales. Recordó que hace tiempo visitó Guadalupe Tepeyac y hubo un trato respetuoso de ambas partes, "por eso me extraña esto de que ofrecerán su vida para defender sus tierras”, por ello más adelante acotó: "Si yo no soy Salinas".

En el mejor de los casos, "es una diferencia en el terreno de las ideas, pero no son nuestros enemigos, si acaso nuestros adversarios y eso los ideólogos, no los indígenas", dijo López Obrador.