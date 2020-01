En mensaje de fin de año, AMLO dice: se acabó corrupción en las cúpulas

Ciudad de México. El 2019 inició la transformación de la vida pública de México y se acabó la corrupción en las cúpulas, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su mensaje de fin de año.

En un video grabado en la plaza principal de la Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas, y publicado en redes sociales, comentó que “estamos limpiando la corrupción del gobierno como se limpian las escaleras: de arriba para abajo. No hay impunidad”.

El gobierno de México tiene la asignatura pendiente de la inseguridad y violencia, sin embargo, se dijo confiado “de que vamos a ir apaciguando (y) serenando a nuestro país”, mencionó.

Lo anterior debido a que, según el presidente López Obrador, no se permite la corrupción y se atienden las causas que originaron la inseguridad y violencia en México. “Tiene que haber progreso y justicia; tiene que haber bienestar para la gente, empleos, se tiene que atender a la gente, se tiene que atender a los jóvenes, garantizarles el derecho al empleo y la educación”.

Destacó que su administración se ha separado la delincuencia de la autoridad. “Pintar con mucha claridad la raya para que no suceda lo que pasada en gobiernos anteriores: Llegó un tiempo en que (Joaquín) Guzmán Loera (El Chapo) tenía el mismo poder e influencia que tenía en ese entonces el Presidente (… ) porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían esos delitos”.

Esta práctica “ya pasó a la historia, al basurero de la historia” y no volverá a pasar. “Nosotros queremos moralizar la vida pública de México (…) Estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se pueda tener autoridad política”, explicó.

Durante el mensaje de cuatro minutos hizo un breve recuento de sus principales política. “El 2019, que está por terminar no fue un mal año, tenemos que decir que avanzamos”. Además del combate a la corrupción, destaco que la economía se mantuvo estable, no hay inflación, y aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años. Sobre todo, afirmó López Obrador, hay desarrollo, no sólo crecimiento económico.

En Twitter el titular del Ejecutivo Federal escribió: “Nos quisieron quitar hasta el derecho a la esperanza y no pudieron. Ahora, los sueños de justicia y libertad empiezan a convertirse en realidad. ¡Sigamos adelante! ¡Feliz año nuevo!”