México no prevé romper relaciones diplomáticas con Bolivia: Gobernación

El gobierno de México no prevé romper relaciones diplomáticas con Bolivia. No obstante, se toma nota de la decisión del gobierno de facto de ese país de declarar no grata a la embajadora María Teresa Mercado, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia en su calidad de responsable de la administración en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está en días de descanso, reconoció que existe una situación de tensión entre ambos países y que a partir de esa decisión se recomendó a la embajadora que regrese al país por su seguridad y comodidad personal.

Dijo que las actividades de la embajada de nuestro país en el país sudamericano continuarán de manera normal, con encargados de negocios.

Puntualizó que no existe de parte del gobierno de romper las relaciones diplomáticas.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, puntualizó que el gobierno de México no ha tomado la decisión de declarar persona non grata al embajador boliviano en el país.

"No hemos tomado ninguna decisión de declararlo igual (al embajador boliviano en México, José Crespo) porque nuestra posición es por el diálogo y seguir construyendo canales de comunicación", dijo Reyes a una televisora.