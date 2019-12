PAN pide pruebas para descartar atentado contra Alonso y Moreno Valle

Ciudad de México. Mientras no se aporten las pruebas que acrediten que no fue un atentado, “no podemos creer ni descartar absolutamente nada”, dijo el dirigente del PAN, Marko Cortés, al referirse al fallecimiento de Rafael Moreno Valle y su esposa, Martha Erika Alonso, ocurrido al desplomarse el helicóptero en el que viajaban el 24 de diciembre de 2018.

Al término de una misa en conmemoración de los dos panistas que se efectuó en Puebla, Cortés señaló que todas las voces de su partido están unidas para exigir al gobierno federal una respuesta seria y profesional sobre el percance, “que nos deje tranquilos si fue un accidente o un hecho provocado”.

Insistió en que el gobierno federal “ha pecado de negligente, y hay que decirlo con claridad, es un gobierno incapaz o cómplice de lo sucedido”.

Reiteró que lo que el panismo quiere saber es qué fue lo que pasó, pero con pruebas periciales. “Nosotros hoy lo que exigimos es saber qué fue lo que pasó, si fue un accidente, que nos digan exactamente cuál, por qué, y si no lo fue, que se sancione a los responsables que hubiesen, en su caso, provocado este lamentable suceso”.

Cortés Mendoza expuso que en esta tragedia no se puede sospechar de alguien en particular, pero sí exigir al gobierno resultados, pues a diferencia de hechos similares como los de Francisco Blake Mora y Juan Camilo Mouriño, en los que en solo un mes ya se tenían resultados concluyentes, en el caso de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, después de un año, no hay absolutamente nada.

A la misa de los Moreno-Valle acudieron los liderazgos del PAN en Puebla, así como familiares de las víctimas y militantes.

En el percance de hace un año perdieron la vida además de la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, tres de sus colaboradores; Roberto Cope, Marco Tavera y Héctor Baltazar.