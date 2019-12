Descarta la SCT atentado en el caso de Martha Alonso y Moreno Valle

Ciudad de México. Un día antes de cumplirse un año del accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) descartó por lo pronto un atentado, pero no un error técnico o humano. Un informe completo con la versión final de lo ocurrido se aplazó para el primer trimestre de 2020, sin que se especificara el día. Tras la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar un informe detallado sobre el hecho, Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia, se limitó a enumerar boletines, comparecencias y conferencias de prensa que se han hecho para informar sobre el desplome del helicóptero Agusta A109S Grand, perteneciente a la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, el 24 de diciembre de 2018. Los únicos datos nuevos sobre el siniestro en el municipio de Santa María Coronango fueron que ya se realizaron todas las pruebas de laboratorio y lo que queda es elaborar el dictamen final sobre el accidente una vez que se reúnan para el 20 de enero expertos nacionales e internacionales. Jiménez Espriú destacó que el hecho tiene muchas aristas y mucha gente que usaba el accidente para otras causas , por lo que se ha hecho un análisis exhaustivo y detallado, mismo que no dejará espacio de duda, quedando perfectamente esclarecidas las causas del accidente , aseguró el secretario. Tras la insistencia de reporteros sobre por qué aún sin terminar 2018 ya se había descartado como causa del incidente un ataque directo, Jiménez Espriú asentó que “se descartó el atentado “porque, por lo pronto, no se encontró ninguna huella de algún explosivo (…) ningún balazo, estaban íntegras todas las piezas”, pero el informe final puede arrojar otros datos. Si dar nombres, mencionó que a un año del accidente ya da por hecho que habrá quienes se explayarán sobre el tema y acusarán que se oculta un atentado. Hay gente que ha explotado el accidente para llevar agua a sus molinos políticos . Apenas el domingo Marko Cortés, presidente nacional del PAN –partido del que eran líderes los políticos poblanos–, insistió en que es de justicia elemental tener mayor información sobre el incidente. El titular de la SCT indicó que en la dependencia se han abstenido del debate político y se han ceñido a dar sólo la información con la que cuentan. “Lo dijimos desde un inicio, lo dijimos en el Senado, en las comparecencias en la Cámara de Diputados: nosotros no hemos manipulado ninguna fecha (…) Nada se oculta. No hay nada que sepamos que no se los hayamos dicho, ni hemos manipulado ninguna información. A pesar de que haya presiones no hemos dado ninguna información de la que no estemos seguros de lo que estamos diciendo.” Recalcó que sólo hasta que concluya el análisis de la comisión investigadora –que integran especialistas de México, Canadá, Estados Unidos, Europa y al menos cinco empresas fabricantes– se podrá hacer una declaración final.