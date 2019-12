Dejará Francisco Domínguez presidencia de Conago en febrero

Ciudad de México. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se reunió este lunes con el presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciarle el fin de su gestión al frente de la representación de gobernadores del país en febrero próximo, y aprovechó para dar por cerrado el capítulo sobre la inconformidad de varios mandatarios luego de la presentación del informe “Quién es Quién en Seguridad”, en el que se exhibió las ausencias en las reuniones de seguridad.

Aunque el presidente López Obrador visitó Querétaro el viernes pasado, el gobernador panista detalló que no tuvieron oportunidad de conversar sobre temas distintos a la visita a la planta eléctrica, por lo que este lunes acudió a Palacio Nacional para anunciarle el fin de su periodo como presidente de la Conago, y pactó una comida en la que estará el Jefe del Ejecutivo federal y todos los gobernadores del país para el próximo 13 de enero.

Tras el diferendo en materia de seguridad derivadas del informe presentado en su conferencia de prensa hace una semana, aseguró que se resolvieron las diferencia. “Acordemos que cuando me toca tomar la palabra señalé que es un tema muy sensible que requiere unidad nacional… el mismo presidente lo retomó, ahorita me lo vuelve a decir. Para mí, está terminado y vamos a trabajar todos, más con esta invitación que nos hace para comer”, agregó.

Refirió que el presidente López Obrador le expuso que no fue la intención del informe exhibir a los gobernadores, y recordó que durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad de la semana pasada, el presidente concluyó con un pronunciamiento por la unidad nacional, con o sin firma de un pacto.

En un balance sobre la relación entre el presidente López Obrador y los gobernadores del país, Domínguez aseguró que el tabasqueño “cumplió su palabra” al impulsar un presupuesto para 2020 en el que las participaciones y aportaciones a los estados fue el mismo en términos reales que el del presente año, con un aumento por la inflación, además de apoyos para proyectos de infraestructura.