Se extienden al sexenio de Peña desvíos a firmas de García Luna

Viernes 20 de diciembre de 2019. La indagatoria por la triangulación de 2 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (SG) y otras instancias públicas a empresas vinculadas con Genaro García Luna abarca no sólo al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) sino también el de Enrique Peña Nieto (2012-2018), señaló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Evidentemente sí hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios , manifestó en entrevista.

–¿En Gobernación?

–Y en varios espacios…no sólo (en) Gobernación.

Subrayó entonces que sí van a investigar en México al ex secretario de Seguridad calderonista, actualmente preso en Estados Unidos, acusado de proteger al cártel de Sinaloa.

Estamos en proceso de integración de toda la investigación; vamos a presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República , explicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es cuestión de tiempo para que García Luna declare acerca de sus posibles vínculos en los delitos que se le imputan.

–Si García Luna era tan cercano a Calderón y también los secretarios de Gobernación, ¿es creíble que el ex presidente no estuviera al tanto de las irregularidades?, se le preguntó.

–Todo es cuestión de tiempo, o sea, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena si resulta responsable.

El mandatario consideró que dicho escenario (dar información para lograr reducción de sentencias) fue el mismo que se utilizó en el caso Odebrecht, donde el líder de esta compañía –acusada de sobornar a petroleras para la obtención de millonarios contratos– libró cargos gracias a que dio información al juez de la posible red de corrupción.

–¿Usted le recomendaría a García Luna que ‘cantara’ (delatar a cómplices)

–No, no, no, yo no recomiendo nada, que cada quien actúe de acuerdo a su responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, nada más, pero no nos adelantemos, vamos a esperar. Eso es lo mejor, es un juicio.

En la mañana, el Presidente dijo que el titular de la UIF le informó de la presunta triangulación pero desconocía el año exacto en que se cometió el ilícito. Sí fue en el tiempo del gobierno de Calderón, porque pudo ser en el gobierno de Peña, porque parece que García Luna tenía unas empresas o daba asesoría; pero no, en este caso fue durante el gobierno de Calderón .

Agregó que analiza la posibilidad de eliminar la figura de testigos protegidos utilizada en el pasado con fines de venganza o para eliminar enemigos, como ocurría antes .

Puntualizó, sin embargo, que el esquema es utilizado en el proceso para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No hay predilectos

El Presidente dejó en claro que en el combate a la delincuencia, en particular al narcotráfico, ya no hay protegidos ni predilectos. “No es que ‘pertenece a Morena y entonces es intocable’. Sea quien sea, si comete un delito tiene que ser castigado. Ya no se protege a nadie”.

Recordó que en series aparecen personajes políticos como el Presidente de la República siendo protagonista de arreglos para dar protección a unos y perseguir a otros. “En nuestro caso –aseveró– todos parejos”.

Nieto comentó desde el miércoles que 2 mil millones de pesos del presupuesto asignado a la SG fueron canalizados a una empresa y, a su vez, a otra compañía de la cual García Luna es accionista.

Ayer, después de una reunión del gabinete legal y ampliado con el jefe del Poder Ejecutivo federal confirmó que el periodo de investigación abarca ambos sexenios.