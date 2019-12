Advierte AMLO inspección a empresas para pago de aguinaldo

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas para pagar el aguinaldo. Advirtió que habrá inspección al respecto y habría un “quién es quién” en el trato a los trabajadores porque el incumplimiento es incluso en grandes empresas que manejan la práctica del outsourcing y hacen esos “trucos” para evadir el pago de derechos a los trabajadores, aseguró.

“Hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones.

“No queremos que siga sucediendo, es claro que suceda, pasa desde hace varios años y se puede probar: en diciembre, en lugar de que se establezcan nuevos puestos de trabajo, que haya nuevos empleos, se caen considerablemente, se pierden 300-400 mil empleos.

“¿Cómo es eso, a qué se atribuye? ¿Por qué en diciembre se pierden 300 mil o 400 mil. Está interesante, verdad?, saber si es real, a qué se debe”, dijo.

Señaló que algunos empresarios “ni lo saben” porque manejan sus nóminas a través de otras compañías”, expuso en conferencia de prensa.