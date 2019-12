Trianguló la SG $2 mil millones a firma ligada a García Luna

Ciudad de México. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que se investiga una triangulación de recursos públicos por 2 mil millones de pesos, que salieron de las arcas de la Secretaría de Gobernación (SG) hacia una empresa y de ahí a otra compañía propiedad de familiares de Genaro García Luna, donde el propio secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón es accionista.

En entrevista en Palacio Nacional, explicó que la indagatoria se ha ampliado no sólo a seis cuentas bancarias vinculadas al ex secretario, sino a cinco ex funcionarios cercanos a quien hoy está preso en Estados Unidos, acusado de encubrir al cártel de Sinaloa. Los hallazgos iniciales contra personas cercanas a García Luna son irregularidades en sus estados financieros y declaraciones patrimoniales.

Nieto Castillo sólo mencionó a Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de la División de Seguridad Regional de la extinta Secretaría de Seguridad Federal.

Puntualizó que la indagatoria se da a partir del último tramo del sexenio de Calderón 2009-2012 –y de ahí a la fecha–, debido a que los delitos cometidos antes de este periodo, como lavado de dinero, prescriben a los 10 años.

Fuentes gubernamentales comentaron que estarían en la mira de la UIF otros ex mandos, como Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal –y luego secretario de Seguridad en Puebla, en la gestión de Rafael Moreno–, y Javier Garza Palacios, agregado de la Secretaría de Seguridad en Colombia.

El titular de la UIF no reveló en qué momento se hizo la triangulación con recursos de Gobernación, sólo reiteró que fue en el sexenio de Calderón (en el que hubo varios titulares de la dependencia, como los fallecidos Juan Camilo Mouriño y José Francisco Blake, así como Fernando Gómez Mont, Francisco Ramírez Acuña y Alejandro Poiré).

El jefe de la UIF presentará la denuncia la próxima semana en la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses.

El (Presidente) definió que presentáramos la información a la FGR, y esa transferencia ampara el bloqueo de cuentas (vinculadas a García Luna) porque hay una triangulación entre recursos de Gobernación a una empresa y de ahí a una empresa en la que García Luna es accionista , dijo.

El tema fue mencionado –a pregunta expresa– por el presidente López Obrador durante la conferencia matutina, en la cual subrayó que su gobierno no protegerá, perdonará ni encubrirá a persona alguna, pero expuso la pertinencia de revisar la actuación de las agencias de Estados Unidos que operan en el país.

“Porque, a ver, lo de Rápido y furioso ¿no fue convenido?, ¿no fue un acuerdo? Estuvo muy mal que lo permitiera el gobierno mexicano…los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos gobiernos.”

Y continuó: ¿Cómo es posible que se esté acusando a García Luna de protección a una organización criminal y cuando terminó su mandato se fue a vivir a Estados Unidos y a comprar allá propiedades, como presuntamente se está dando a conocer? ¿Qué fue lo que falló ahí .