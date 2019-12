"No puede acusarse en general y sin pruebas", sentencia Calderón

Ciudad de México. El ex presidente Felipe Calderón dijo que el gobierno federal debe precisar la información sobre el presunto desvio de recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a una compañía de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad, durante su sexenio.

“Fernando Gómez Mont y Alejandro Poiré, ExSecretarios, y Juan Marcos Gutiérrez, SubSec de Francisco Blake, negaron que Segob en mi gobierno haya desviado recursos a empresas de García Luna. Toca al gobierno precisar la información. No puede acusarse en general y sin pruebas”, escribió en su cuenta de twitter, en donde retomó los dichos de sus antiguos colaboradores.

Fernando García Mont, ex secretario de Gobernación, rechazó haber hecho transferencias por dos mil millones de pesos a la compañía del ex secretario de Seguridad. Alejandro Poire, también ex titular de la Segob, dijo que todo lo realizado en su gestión en 2012 fue revisado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de la misma dependencia, difundió una carta en la que asegura que la ASF no hizo ninguna observación a la secretaria en el periodo de José Francisco Blake Mora, fallecido en un accidente aéreo.

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que investiga la eventual entrega de dos mil millones de pesos provenientes de la Segob a la empresa del ex secretario de Seguridad.