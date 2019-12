Ningún protegido en combate al 'narco', advierte AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en el combate a la delincuencia , en particular al narcotráfico, ya no hay protegidos ni predilectos.

Igualmente aseveró que ya no se utilizará la figura de testigos protegidos como vía para incriminar o atacar enemigos, como ocurría antes.

Precisó además que su gobierno no necesita asociaciones civiles, alentadas por la misma autoridad, para cometer venganzas.

“Nada de que ‘pertenece al partido Morena’ (y se le protege). Nadie, ya no se protege a nadie y se está procurando cuidar esa frontera entre delincuencia y autoridad”, señaló en conferencia de prensa.

“Como lo dije ayer, que no haya asociación delictuosa, porque si manda la delincuencia no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz “.

Ayer, agregó, me llamó mucho la atención la reflexión que hizo uno de ustedes, que si podía estar en la Presidencia un famoso delincuente .

Al respecto, el mandatario dijo: “Las series que se difundieron eso era lo que señalaba; parte de la trama era esa, de cómo los grupos delictivos mandaban en el ejército y también en la residencia (Los Pinos).

“Aparecía un personaje que era el presidente y personajes del gobierno que decidían que hacer y cómo hacía. Arreglos, se le daba protección a unos para perseguir a otros. Eso se decía en la serie y en algunos casos sucedía: se perseguía a un grupo y se protegía a otro.

“En el caso nuestro, también para aclararlo, a todos por parejo. No hay predilectos, en la delincuencia, por parejo. Y hablo de la delincuencia común y la de cuello blanco, porque también durante mucho tiempo todo era delincuencia . Ahora es distinto, ya es otra cosa”, expresó.

El presidente fue enfático en que la situación en el gobierno ya cambió. “Hay un cambio en todo esto. Ya hay otras condiciones. Ya no se permite el influyentismo de nadie, de grupos, por poderosos que sean. Nadie debe ser avasallado, atropellado, a nadie se le puede hacer un juicio sumario y mucho menos eliminar a nadie.

“La política de venganza o aniquilamiento no puede haber, no se permite ese tipo de acciones y los agraviados tienen derecho a pedir justicia”, advirtió. “Ya no hay protección para nadie”.

Más allá de la amnistía

Ante una pregunta de presuntas irregularidades cometidas durante los sexenios anteriores, en particular durante la administración de Felipe Calderón , el mandatario dijo:

“Hoy precisamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó un plan para hacer justicia en casos en que se violaron derechos humanos, que se llevaron a cabo prácticas de torturas, no se dictaron sentencias.

“Lo que no abarca la Ley de Amnistía se está atendiendo también en Gobernación de modo que estos casos pueden tratarse para ser atendidos.

“No vamos a permitir la tortura y otras prácticas injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad, con quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno, eso ya se termina.

No ha habido en todo este tiempo, no hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos, bajo estas condiciones”.

-¿Se cerraría el programa de testigos protegidos?

-Se analiza pero no creo yo que se utilice ese procedimiento. Digamos, estamos ofreciendo protección, apoyo para quienes tienen información de la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa. Por ejemplo, para quiene quieren ayudarnos en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa.

Hizo un llamado a ayudar al gobierno a el esclarecimiento del caso, al cual calificó como “una espina clavada”.

“No perdemos la esperanza de que haya personas que participaron que nos ayuden a conocer la verdad, que sepamos donde están los jóvenes de Ayotzinapa; en este caso por miedo a represalias; daríamos toda la protección del Estado a quienes nos ayuden a encontrar, a saber qué pasó con los jóvenes pero no es para incriminar a enemigos o adversarios”., dijo.

Hay asociaciones civiles de personas que en esos periodos cumplieron su función “(pero) sí se formó un grupo que no sólo actuó de manera ilegal, con venganza y cometieron delitos, y fueron alentados por el mismo gobierno ; les ayudaba a legitimar el uso de la fuerza; hubo todo un movimiento en favor de la desaparición, de la violencia. Eso no va a permitirse , a tolerarse, no necesitamos eso”.