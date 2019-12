"Cuestión de tiempo", que hable García Luna, prevé AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es cuestión de tiempo para que Genaro García Luna, secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón , declare acerca de sus posibles vínculos en los delitos que se le imputan.

-Es creíble que el ex presidente Calderón no estuviera al tanto de las irregularidades de García Luna? -se le preguntó.

-Todo eso es cuestión de tiempo; es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada , oculta cosas, pues va a ser mayor la pena (sentencia), si resulta responsable. Este es un mecanismo, les decía yo, que usaron para el caso de Odebrecht, el presidente de Odebrecht decide colaborar y le reducen la pena y puede ser que salga él antes que presidentes y otros funcionarios que están ahí.

-Le recomendaría usted García Luna que cantara (delate a cómplices)?

-No, no, yo no recomiendo nada; que cada quien actúe conforme a su responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, nada más, pero no nos adelantemos, vamos a esperar, eso lo mejor, es un juicio -expresó el presidente en la conferencia de prensa matutina.

El mandatario confirmó la existencia de una triangulación - por alrededor de dos mil millones de pesos- de las arcas de la Secretaría de Gobernación hacia una empresa vinculada a García Luna.

Yo le pediría a Santiago Nieto que les informe sobre esto, dijo el mandatario acerca de la revelación que hizo ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La información que yo tengo - puntualizó López Obrador- es que en efecto se llevó a cabo esa operación y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna.

-Quién era el secretario de Gobernación entonces?

-No tengo el dato del año, pero Santiago sí lo tiene, él fue el que me informó.

“Sí fue en el tiempo del gobierno de Calderón, porque pudo ser en el gobierno de (Enrique) Peña, porque parece ser que Garcia Luna tenía unas empresas y daba asesoría, pero no, en este caso fue con Calderón.

El mandatario insistió en que es necesario esperar al desarrollo del juicio en Estados Unidos (donde se acusa a García Luna de tener vínculos con el cártel de Sinaloa).