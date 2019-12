Bartlett, exonerado del delito de enriquecimiento ilícito

Ciudad de México. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, no estaba obligado a declarar la veintena de inmuebles millonarios de las que se le denunció era propietario, pues ellas pertenecen a otras personas de las que no tiene vínculo matrimonial o de concubinato, o alguna dependencia económica.

En conferencia de prensa, donde se informó de la investigación de la que fue objeto los últimos meses, se reportó que aún cuando la señora Julia Abdalá Lemus y Manuel Bartlett sostienen una relación sentimental, no se acreditó ningún vínculo que haga presumir un concubinato, pues ella tiene recursos e ingresos propios, además de que no depende del funcionario, por lo cual, según la legislación vigente, no está obligado a declarar sus bienes por lo que no representa ninguna irregularidad administrativa.

"No se encuentran elementos para actualizar las acusaciones en contra el señor Manuel Bartlett", dijo la secretaria Sandoval Ballesteros.

La funcionaria precisó que aquellas propiedades de los hijos de Bartlett Díaz tampoco estaba obligado a declaralos, debido a que no hay entre ellos una relación de dependencia económica.

Sin embargo, precisó que el próximo, resultado de cambios legales y los nuevos formatos de declaración pública, "todos los funcionarios estarán obligados a declarar los bienes de las personas con quienes tengan una relación afectiva o sentimental".

De esta forma, el actual director general de CFE quedó exonerado de los delitos de enriquecimiento ilícito, ocultamiento patrimonial y tráfico de influencias.

La secretaria Sandoval detalló las investigaciones que se realizaron durante los últimos tres meses de investigación, donde la dependencia a su cargo realizó sobre el patrimonio y posibles conflictos de interés.

No es exoneración, sino solo aplicación de la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Beneficio de nuevos formatos a partir de 2020, aplicables y serán mas a fondo.