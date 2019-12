Ni encubrimiento ni investigación por caso García Luna: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en el caso García Luna, ex secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, su gobierno no protegerá, no perdonará ni encubrirá a persona alguna y tampoco abrirá investigación particular, sólo colaborará con lo que le solicite, en su caso, la Fiscalía General de la República o el juez que abrió el proceso en Estados Unidos.

En el caso de Calderón, López Obrador reiteró su posición de no abrir juicio contra él o algún otro ex presidente, salvo que así lo decidan los ciudadanos a través de una consulta.

“No vamos a encubrir a nadie, no es perdonar, es no encubrir (…) No vamos a ser tapadera de nadie”, expresó.

Puntualizó que la investigación surgió en Estados Unidos, mientras que “la Fiscalía (General de la República) que es autónoma, está haciendo lo propio; hemos decidido cooperar en lo que se solicite, no iniciar nosotros ninguna investigación”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Sugirió que no sólo se investigue el caso particular de García Luna, sino los posibles arreglos entre autoridades mexicanas con agencias de Estados Unidos que derivaron, por ejemplo, en operativos encubiertos.

“Esto que está haciendo el Poder Judicial, que ya llegó incluso a un ministro, hay que seguir haciéndolo .Cero tolerancia a la corrupción, que se consulte a los ciudadanos y que se consiga la paz”, dijo.

En este punto intervino el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien mencionó que hay un trabajo de inteligencia “para garantizar que en las instituciones no se hayan enquistado cómplices del ex secretario de seguridad”.

Sin embargo, aseguró que no se cometerá ninguna arbitrariedad, porque “no se trata de sacar a los que llegaron en determinado año sino a quienes pudieran pertenecer a un equipo político que operan en función de intereses de grupo”.

Dijo que se informará el resultado de esta investigación.

A su vez, el presidente López Obrador retomó el tema de la indagatoria iniciada en Estados Unidos contra García Luna y reiteró que su gobierno no abrirá la investigación “porque se pensaría que lo hacemos con propósitos políticos, queremos que haya legalidad y estaremos pendientes del proceso”.

La fiscalía que es la institución que tiene facultades y autonomía va a ayudar y cooperar y será esta instancia la que podría iniciar un proceso .

Luego el mandatario hizo una amplia exposición de las razones por las cuales no abrirá una investigación la Presidencia de la República.

“En lo que tiene que ver con el Ejecutivo, no queremos que se vea como persecución, las cosas terminan sabiéndose cuando no hay impunidad; aquí la ventaja es que nosotros llegamos aquí sin tener compromisos con intereses creados.

“Entonces, nuestro único amo es el pueblo de México. Se puede criticar por qué nosotros no hacemos investigación, corresponde a la fiscalía y ya está el asunto en Estados Unidos. Nosotros cooperamos, lo que no vamos a hacer es proteger a nadie, y esto es una garantía, no vamos a ser tapadera de nadie, y decir las cosas como son que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de Estados Unidos que actúan en México”.

A ver, comentó lo de “Rápido y furioso”(operación encubierta) ¿no fue convenido? ¿no fue un acuerdo? Estuvo muy mal el que lo permitiera el gobierno mexicano pero fue un acuerdo con una agencia extranjera.

Entonces, los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido, son responsabilidad de los dos gobiernos, también eso se tiene que tomar en cuenta, subrayó.

“¿Cómo es posible que se esté ahora usando a García Luna, de protección a una organización criminal, y cuando terminó su mandato se fue a vivir a Estados Unidos y a comprar allá propiedades, como presuntamente se está dando a conocer o como se sabe.

“¿Qué cosa fue lo que falló ahí? Esos asuntos se deben atender y nosotros no estar permitiendo que se interprete que estamos persiguiendo a ningún ex presidente”.

-Calderón debe rendir cuentas?, se le preguntó.

-Corresponde en este caso a la investigación y mi postura desde el principio es que si los ciudadanos solicitan que se lleve a cabo una consulta para investigar a los ex presidentes, que nosotros actuemos, a partir de esa consulta. Esa fue mi postura desde que tomé posesión. Ahora hay mecanismos, pedir que se lleve a cabo esta consulta, entonces, nosotros la aplicaríamos

Yo dije que yo votaría, nada más es un voto, de un ciudadano, porque no nos metamos a enjuiciar a ex presidentes, lo que tenemos que buscar es ver hacia adelante, hablé del punto final porque lo más importante es sacar adelante a México, está cambiando a nuestro país y lo estamos logrando, dijo.

“Meternos a asuntos de ese tipo de persecución a ex presidentes pues sí puede que nos de popularidad y que la gente lo aplauda pero al mismo tiempo nos va a hacer perder tiempo, nos va a entretener mucho, va a generar discordias, confrontación, entonces, qué pienso? Que la justicia es castigar a responsables pero es también prevenir delitos, que ya no vuelva a suceder lo mismo”, señaló.

A mí me importa más la condena pública al modelo que se sustenta en la corrupción, el que se pueda estigmatizar la corrupción, me interesa más que otras cosas, para que no se vuelva a repetir esto, adujo.

-¿Pondría fecha a esta consulta?

-No depende de mí. En el caso de la revocación de mandato esa sí la voy a promover para mi caso, ahí sí voy a llamar a que se reúnan las firmas, pero en este caso son los ciudadanos…que se organicen los ciudadanos y que empiecen a hacer los trámites para recoger las firmas y adelante, son libres.

-¿El gobierno de México perdona a Calderón?

-No es así, no es tomar nosotros la iniciativa, sin que esto signifique complicidad, hay otro término jurídico, no es exactamente complicidad. Ahora me voy a acordar…a ver, ayúdenme…encubrimiento, ese es el término, no encubrir que es distinto a la complicidad.

Recordó que en los juicios en Estados Unidos es común que les pidan información como vía para reducir las penas.

Por ejemplo, el famoso caso Odebrecht que llevó a la cárcel a presidentes surgió en Estados Unidos, de ahí se generó toda la información, es el mismo procedimiento que le siguieron a Guzmán Loera y es el mismo procedimiento, incluso el mismo juez, para García Luna, señaló el presidente López Obrador.