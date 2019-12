Pide AMLO a gobernadores que tomen en sus manos la seguridad

Frente a la mayoría de los gobernadores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a afrontar el tema de seguridad todos los días y de manera directa, así como no delegar la atención al problema de la inseguridad y violencia.

También exhortó a no permitir la corrupción en los cuerpos de seguridad y definir con claridad una línea de división entre las autoridades y la delincuencia.

Durante al sesión del Consejo Nacional de Seguridad que se realizó este miércoles en Palacio Nacional, en la que asistió el gabinete de seguridad nacional, gobernadores de la mayoría de los estados, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los integrantes de la sociedad civil que integrarán este consejo, el mandatario dijo que garantizar la paz y tranquilidad es un objetivo superior en su gobierno.

Se debe “poner en el centro de nuestra atención esta demanda de seguridad y esto significa atender el problema todos los días, tiene que haber perseverancia. Como aquí se mencionó, atención directa de las más altas autoridades, no delegar la atención al problema de la inseguridad y violencia, asumirlo nosotros de manera directa”, expuso López Obrador.

Al clausurar la sesión, el mandatario se dijo optimista por un avance en lo económico y social en el país, y se pronunció por trabajar de manera conjunta y en unidad. “Son malas las comparaciones, tediosas, pero sí podemos decir qué hay en nuestro país gobernabilidad gracias al esfuerzo de todos”.

En su mensaje, pronuncio diez puntos clave para enfrentar el flagelo de la violencia, entre ellos, no permitir la corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad.

“Está más que demostrado que ese es el principal problema del país, y en el caso de la seguridad pública, es nocivo, impide cualquier posibilidad de solución al problema”, indicó.

Además conminó a marcar “con mucha claridad la frontera entre autoridades y delincuencia, que haya una línea divisoria, porque cuando no existe esta separación, tampoco se avanza”, y dijo que se debe evitar que tengan influencia la delincuencia.

Tras insistir en su exhorto a trabajar de manera coordinada entre federación, estados y municipios, pidió mejorar el desempeño de las policías y tener más elementos para reducir el déficit qué hay en el país en esta materia.

“El policía debe ser conocido como un servidor público del primer orden, reconocido por su fama pública, por su desempeño y compromiso”.

En la labor policiaca, agregó, se debe garantizar el respeto a los deshechos humanos: “nada de tortura, nada desapariciones, nada de masacres. No el mátalos en caliente. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Está demostrado que no se puede apagar el fuego con el fuego. Esas actitudes autoritarias, inhumanas, no son válidas, ni siquiera funcionan ni son eficaces, no tienen que ver con el nuevo paradigma que estamos impulsando en materia de seguridad”.

Como parte de ello, recomendó mejorar salarios de policías y de todos los involucrados en el tema de seguridad. También, destacó la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ya que “nos están ayudando y lo están haciendo sin violar derechos humanos”.

Al llamar a no olvidar las causas que originan la inseguridad y la violencia, ya que “no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales”, conminó a mejorar las condiciones económicas y sociales, y atender con prioridad a los jóvenes para serenar al país, en conjunto a un esfuerzo para reducir el consumo de drogas con trabajo de prevención.

Luego de pedir colaboración para consolidad a la guardia nacional, hizo un reconocimiento al Poder Judicial por el reciente anuncio de renovación, así como a su presidente por emitir un informe en el que “abordó el tema de la Corrupción casi en todo su discurso, con autocrítica, no con la complacencia de siempre”.