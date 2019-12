"Excelente" coordinación entre federación y gobernadores: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que hay “una excelente coordinación” entre la administración federal y los gobernadores.

Un día después de que fueron exhibidos, durante la conferencia matutina del Presidente López Obrador, aquellos mandatarios que no asisten a las reuniones de seguridad, la secretaria Sánchez Cordero insistió en que hay coordinación.

La responsable de la política interna asistió esta mañana a la 45 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a la que asisten, dijo, “todos los gobernadores”, aunque en seguida precisó que revisaría la lista de asistentes.

-¿Los gobernadores están enojados por haber sido exhibidos?, se le preguntó al llegar a Palacio Nacional.

-No, no, no. Hay una excelente coordinación, de verdad.