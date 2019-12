Descarta AMLO "alarmas" de la IP por inseguridad

Ciudad de México. Tras el informe de seguridad que presentó esta semana el gobierno federal, el presiente Andrés Manuel López Obrador detalló este miércoles que no cuentan con reportes sobre “alarmas” del sector empresarial o cierre de negocios por inseguridad o violencia.

“No hay información específica, pero no hay tampoco alarma porque se esté afectando a empresas, comercio y transporte, desde luego hay ilícitos que se cometen en carreteras, pero no hay una situación de alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial, no tenemos esa información, lo que ha habido más demanda, es en el cuidado de transporte en carreteras, y hemos logrado acuerdos con transportistas y hemos logrado una disminución en el transporte de carga”, indicó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, detalló que para atender el delito de robos en carreteras, desde principios del año se diseñó un programa conjunto con el sector empresarial “que ha funcionado, hemos logrado buenos resultados. Por supuesto ello no significa que no haya un solo robo, sino que han bajado”.

Además, hay una iniciativa con el sector empresarial para articular toda la tecnología que tiene el sector privado, vinculada con seguridad pública, ya que por ejemplo, las sucursales bancarias tienen cerca de 5 mil sucursales del país con cámaras de seguridad, con quienes ya hicieron una primera prueba.

El presidente agregó que han bajado los índices de robo de vehículos, en el que no hay cifras negras ya que la mayoría están asegurados, o las víctimas del delito buscan que no se use la unidad para posibles acciones delictivas, por lo que reportan el robo.

Las cifras, subrayó, “son parecidos a los de las aseguradoras, no hay simulación o maquillaje”.

Detalló que en cuanto al robo a transportistas, el principal problema se da en las carreteras de Veracruz a la Ciudad de México, por lo que ahí se ha destinado mayor vigilancia.