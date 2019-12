Agradece Evo Morales apoyo y solidaridad de AMLO

Ciudad de México. El presidente en el exilio de Bolivia, Evo Morales, se despidió del presidente Andrés Manuel López Obrador con agradecimientos por su apoyo y solidaridad los cuales fueron expresados a través de una carta fechada el 11 de diciembre.

En un tuit, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería mexicana, Maximiliano Reyes Zúñiga dio a conocer el documento el mismo día que se hizo pública la orden de aprehensión que el gobierno de facto el país sudamericano giró en contra del mandatario.

Desde el 12 de diciembre Morales Ayma se encuentra en Argentina donde fue recibido como asilado político. El mandatario llegó a tierras mexicanas el 12 de noviembre y posteriormente, el 6 de diciembre viajó a Cuba.

En la carta enviada al Presidente López Obrador, el presidente en el exilio expresó que “desde el primer momento en que se consumó el golpe de Estado en mi país, recibí el abrazo de la hermandad de los pueblos de nuestra América y el mundo. México no sólo salvó mi vida, sino también me ofreció cobijo y me acogió con gran calidad humana , durante el último mes”.

A través del texto, Evo Morales dijo que durante el tiempo que estuvo en México “me sentí como en casa, compartí con su pueblo su rica gastronomía, sus costumbres y sus formas de vida”.

De acuerdo con la epístola, el presidente boliviano indicó que México es ejemplo de solidaridad internacional”. Confió en que el liderazgo de nuestro país “más temprano que tarde, logrará la consolidación de los lazos de integración de la Patria Grande, en beneficio de ñas sectores más vulnerables de nuestras sociedades”.

Sobre el contenido de esta carta, el subsecretario Maximiliano Reyes expresó: “Amor con amor se paga”.