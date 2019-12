Impide juez eventual extradición de Caro Quintero

Ciudad de México. El Juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México le concedió una suspensión de plano al fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero para evitar su extradición a Estados Unidos en caso de ser capturado.

Es la segunda vez que el capo mexicano promueve un juicio de amparo, ya que el pasado 28 de noviembre el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en Ciudad de México, también le otorgó una suspensión de plano.

Sin embargo el impartidor de justicia tuvo por no presentada la demanda el pasado 5 de diciembre, ya que el quejoso no señaló de manera correcta a las autoridades responsables contra las que busca protegerse.

Caro Quintero busca la protección de la justicia ya que en octubre el narcotraficante perdió el amparo que había solicitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la solicitud del gobierno de Estados Unidos de América para que sea extraditado a ese país.

Este martes, el juzgado séptimo de amparo, le concedió la suspensión de oficio y de plano. “Consecuentemente, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión respecto del acto consistente en la extradición del quejoso, para el efecto de que en caso de que sea detenido el directo quejoso, con motivo de una orden de detención con fines de extradición, esta no se ejecute, hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del presente juicio, debiendo quedar el quejoso en cuanto a su libertad personal a disposición de este Juzgado de Distrito o de la autoridad que siga conociendo del presente juicio, en el lugar en donde quede recluido o en las instalaciones que para el efecto designen las autoridades responsables, y en su caso deberá hacerlo inmediatamente del conocimiento de este órgano de control constitucional”, señala el fallo que radica en el expediente 1062/2019.

Además el juez dio cinco días de plazo para que el fundador del cártel de Guadalajara desahogue una prevención que se indica en el acuerdo, en caso de no cumplir, igual que la vez anterior, no se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

Caro Quintero cumplía hasta agosto de 2013 una sentencia por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, miembro de la Agencia Antidrogas estadunidense, la DEA, pero logró salir de la cárcel gracias a un amparo, el cual fue revertido dos años después por la SCJN.

Mientras tanto, el gobierno estadunidense solicitó que, de ser reaprehendido sea extraditado para comparecer ante la justicia de ese país, lo cual fue legalmente autorizado por la SCJN el 9 de octubre de este año.