Senadoras y senadores de Morena respaldan a Lilly Téllez

Ciudad de México. Senadoras y senadores de Morena respaldaron a Lilly Téllez, ante la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido, que solicitó al coordinador, Ricardo Monreal su expulsión de la bancada, porque “no comparte, respeta ni representa” el contenido de los documentos básicos de ese partido.

La senadora de Morena Citlally Hernández destacó “entiendo la motivación de la CNHJ de Morena, pero me parece un poco desproporcionado. Hay muchas diferencias ideológicas y programáticas con Lilly Téllez, pero es desproporcionada esa resolución, primero, porque como parte de los que se construyó en las elecciones de 2018, fue abrir el partido a una pluralidad que no necesariamente representara la ideología de Morena”.

Entonces, abundó Hernández, “cuando el partido aceptar tener candidatos y candidatas como Lilly Téllez, conservadora, y como otros de corte empresarial que tenemos en la bancada creo que tendrá que aceptar las consecuencias de eso. El partido vive un momento en que tiene que reflexionar las consecuencias de eso”.

La CNHJ del partido hace un llamado a que se expulse a Téllez de la b ancada, “la verdad es que nos ponemos exquisitos. Hay un gran porcentaje de la bancada de Morena que no tienen un origen y una claridad firme en la ideología de lo que representa el partido. No representan ni se asumen de izquierda, más bien lo que tendría que garantizar el partido es más bien garantizar que nunca más tengamos que necesitar alianzas programáticas que nos pongan a llevar candidatos que se conviertan en representantes populares y opinen y tomen decisiones fuera de nuestros principios básicos”.

Martí Batres, ex presidente de Morena, y senador de ese partido sostuvo “no procede expulsarla porque ella no está afiliada a Morena, se trata de una legisladora externa. No está sujeta a la disciplina del partido”.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenista manifestó su solidaridad con la senadora @LillyTellez, mujer honorable y congruente; si es su deseo, siempre será parte de @MorenaSenadores. Lamentamos el requerimiento de la CNHJ_Morena: debe haber libertad de expresión y manifestación, que cuidaremos e impulsaremos. Actuaremos jurídicamente”.

De Igual forma, la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández también en twitter escribió un mensaje a su compañera de bancada “: estimada senadora @Lilly Téllez ha sido y es un honor ser tu compañera de @Morena Senadores”.

Fernández subrayó: “Un ente externo carece de competencia para involucrarse en asuntos parlamentarios. Yo me quedó con nuestra Carta Magna#legalidad#Respeto”.

Germán Martínez, también senador de Morena dijo que aunque no está afiliado al partido la CHJ sólo tiene autoridad y competencia “con los militantes, ella no es militante. El partido debe buscar la unidad para tener una nueva victoria”.

También a través de redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Moreno, utilizó su cuenta de Twitter para defender a Lilly Téllez, afirmando que la senadora sancionada es “profundamente honesta y comprometida con México. Desde que aceptó participar en la encuesta, se estableció claramente su condición ciudadana externa y el invariable respeto que ello implicaría; estoy seguro prevalecerá en este caso.” También opinó que la pluralidad debe permanecer en su partido, uno de cuyos valores es la no existencia de un pensamiento único”.