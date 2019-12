Se investigan redes sociales de gente de García Luna: Durazo

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, afirmó que ya trabajan para detectar a quienes llegaron políticamente comprometidos con Genaro García Luna a laborar en el gobierno federal, y aún permanecen ahí.

En entrevista, luego de inaugurar la XXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el funcionario sostuvo: “Sería ingenuo pensar que actuó en solitario, no hay quien pueda brindar protección a una organización criminal, mucho menos de las dimensiones que en su momento tuvo el Cartel de Sinaloa, si no es a partir de una red de protección y en esa investigación estamos trabajando.”

Señaló que ya tienen los avances de inteligencia necesarios para iniciar este proceso, y que incluso han recurrido a revisar las redes sociales de los investigados, pues hoy en día, dijo, “la ventaja es que exhiben prácticamente todo.”

Detalló que dicha investigación se incluirá desde que García Luna estuvo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), luego en la Agencia Federal de Investigación (Afi), y finalmente al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

No obstante, aseguró que no se cometerá ninguna injusticia y que el personal profesional que haya mostrado capacidad y resultados para ocupar su lugar, no será afectado.

Durante su discurso en este encuentro, Durazo Montaño informó que, durante los últimos 9 años, 50 mil armas de fuego a cargo de corporaciones oficiales de seguridad pública fueron robadas, y que un número similar se alquilaron para cometer crímenes.

Esto, dijo, es una muestra del tamaño de la complicidad que existía entre la delincuencia organizada y las corporaciones policíacas de todos los niveles de gobierno.