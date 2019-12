No hay engaño en T-MEC, pero no habrá inspecciones: Ebrard

Ciudad de México. México no permite ni permitirá jamás que ningún agregado laboral pueda ingresar a ningún establecimiento porque las leyes del país no lo autorizan, atajó esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “El tratado (comercial de América del Norte) está intacto cómo está firmado y por eso no nos sentimos engañados”, delimitó.

Explicó que la decisión de Estados Unidos de solicitar a su Congreso designar hasta cinco agregados laborales no fue consultada en la forma y en el fondo por parte de Washington a México.

En la forma, dijo, porque en la negociación del documento que se firmó la semana pasada, y por cortesía diplomática, debió plantearse al subsecretario Jesús Seade, y en el fondo “no fue consultado como representante de México y era relevante porque los agregados los autoriza México. Ningún país puede designar agregados si la Dirección General de Protocolo de Relaciones Exteriores no los autoriza”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viajó este lunes a Monterrey, instruyó a Ebrard a quedarse en la conferencia matutina a explicar el mecanismo que Estados Unidos pretende aplicar en México.

Así, el secretario resaltó que el protocolo firmado la semana anterior “está intacto, no tiene letras chiquitas, adendas, nada. El texto, igualito, se envió al Congreso. ¿Entonces cuál es el debate?”

Refirió que el sistema jurídico estadunidense prevé que todas las normas de implementación del Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las presenta en una sola iniciativa, con diferentes capítulos.

“Ellos tomaron una decisión de una cosa de organización interna. Esto no es objeto de consulta con México, como tampoco lo serán las leyes de implementación mexicana”, dijo.

Anticipó que las iniciativas de leyes de implementación del T-MEC serán presentadas en su mayoría por la Cámara de Senadores y anunció que, “muy cortesmente les vamos a decir (a Estados Unidos) que las leyes de implementación no las vamos a consultar, si no modifican eso. Trato igual. Reciprocidad plena”.

Señaló que, por primera vez, México contará con un sistema de solución de controversias con Estados Unidos, a través de paneles, que hasta ahora no ha funcionado.

“México organizará sus instituciones y disposiciones para hacerlos valer. El Senado nos señaló cómo se le va a dar seguimiento sobre discriminación en Estados Unidos en los centros de trabajo. Es el cambio más importante en la relación del medio siglo reciente”, dijo.

Indicó que el Senado preparará la propuesta para el Ejecutivo de cómo implementar en la ley el T-MEC.

“Esa norma no se va a consultar a Estados Unidos, se va a comunicar por cortesía diplomática, llámense agregados o representantes, México ya decidió que en lo que hace a discriminación vamos a trabajar de esta manera. Y ellos tienen que autorizarlo, porque los agregados por consulados en su territorio están autorizados por el país anfitrión. Igual en el caso de México”.

Ebrard resaltó que Jesús Seade cuenta con el respaldo del gobierno de México en las negociaciones que sostendrá este día en Estados Unidos y tiene confianza plena de sus negociaciones, porque “nunca ha mentido”.

“Jesús les va a decir que los agregados requieren la autorización de México”, abundó.